Сбер масштабно обновляет свою программу лояльности
СберСпасибо станет проще и выгоднее: без уровней и условий
02 апреля 2024, 13:13, ИА Амител erid: LjN8KFSHi
Сбер реализует курс, заданный новой стратегией банка, и кардинально меняет программу лояльности СберСпасибо. Обновленная программа отменяет абсолютно все условия, уровни и ограничения, которые влияли на размер получаемого бонусного кешбэка, и становится более простой, гибкой и выгодной.
Теперь клиенты сами решают, как, где и за что они хотят получать бонусы. СберСпасибо будут начислять не только за траты по картам, но и за другие действия в сервисах банка и партнеров.
Сбер намерен в будущем начислять бонусы за просмотр фильмов, пользование продуктами банка и даже прослушивание музыки.
За покупки у партнеров экосистемы банка участники программы лояльности будут получать максимальное количество бонусов – до 70% в Мегамаркете, СберМаркете, Самокате и др. Бонусы начислят моментально и их сразу можно будет использовать для новых покупок.
Кроме того, летом Сбер запустит эксклюзивные акции и услуги, доступные только за бонусы и приносящие дополнительную выгоду клиентам.
Первые участники смогут оценить простоту и удобство обновленной программы уже в апреле, а к лету новые условия будут доступны всем.
"Если раньше для получения большего числа бонусов нужно было совершать больше трат, то теперь мы трансформируем всю логику лояльности и строим ее вокруг человека, предлагая вознаграждения за любые действия в наших сервисах и сервисах партнеров группы", – говорит первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царев.
По его словам, сейчас СберСпасибо – одна из самых больших программ лояльности в стране. Ее участники – почти 80 млн человек. В Сбере ожидают, что клиенты массового сегмента будут получать в два раза больше кешбэка бонусами, а для премиального сегмента СберСпасибо станет самой выгодной программой на рынке.
Подробнее о новых правилах – на сайте программы лояльности или в мобильном приложении СберБанк Онлайн.
ПАО "Сбербанк"Реклама
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