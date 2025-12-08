Сбер обновляет офисы в Сибири

Большинство отделений обновленного формата уже открыли двери для посетителей

Сибирский банк Сбера продолжает обновление офисов, направленное на повышение удобства клиентов. К Новому году почти 100 отделений заработают в усовершенствованном формате.

Теперь посетителям доступны не только традиционные финансовые продукты, но и множество дополнительных сервисов, включая продукты партнеров Сбера. Появились и игровые зоны для детей и кофе-пойнты.

Одно из ключевых нововведений – расширение ассортимента услуг. В обновленных офисах Сбера можно получить заказ из "Мегамаркета", отправить или получить посылку, сделать копии или распечатку документов, а также заказать справки для госорганов.

Кроме того, можно приобрести сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, подключить сервисы для самозанятых и проконсультироваться по вопросам ЖКХ.

А в зоне SberDevices* представлены устройства для умного дома от Sber: колонки SberBoom Mini*, ТВ-приставки SberBox*, умные лампы, розетки, LED*-ленты и другие товары.

В условиях роста цифровых услуг, когда многие банковские операции можно совершать удаленно через смартфоны, популярность офисов не снижается, а только растет, отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

«В этом году в наших офисах на 30 тысяч посещений больше, чем в прошлом. Сибирский банк Сбера продолжит обновлять офисные пространства, обеспечивая максимально комфортные условия обслуживания», – уточнил Дмитрий Солнцев.Не менее важная особенность обновленных офисов – гармоничное включение в интерьер региональной символики. Например, офис на улице Покрышкина в Новосибирске украсили изображения памятника трижды Герою Советского Союза Александру Покрышкину, а офис в Северске на улице Калинина – виды на архитектурный ансамбль города и входную группу в Природный парк.

