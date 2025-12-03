Сибиряки все чаще используют СберКарту для путешествий

И оплачивают ею билеты и гостиницы

Жители Сибири все активнее используют кредитную СберКарту для оплаты гостиниц, авиабилетов и топлива для автопутешествий. Продукт банка дает возможность не отказываться от выгодных предложений (горящих туров и скидок на билеты), используя средства без процентов на протяжении 120 дней.

В регионах Сибирского банка в этом году объем операций по кредитным картам увеличился на 25%. В Алтайском крае и Республике Алтай их чаще всего используют для бронирования гостиниц, в Новосибирской области – для покупки авиабилетов, а в Омской области – для расчетов в ресторанах.

«Мы благодарим сибиряков за доверие к нашим решениям. Кредитная СберКарта помогает не откладывать покупки, пользоваться выгодными предложениями товаров и услуг на рынке», – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.И добавил, что услуга при этом дает возможность не уменьшать собственные накопления, сохраняя средства на вкладах и накопительных счетах.

СберКарту выпускают и обслуживают без комиссии, что делает ее удобным и доступным финансовым инструментом. Беспроцентный период действует до 120 дней на все покупки. Полная стоимость кредита варьируется от 48,8 до 58,2%. Процентная ставка в категории "Здоровье" составляет 9,8%.

