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Сбер отменил скидки по льготной ипотеке

Также кредитная организация увеличила размер первоначального взноса

20 сентября 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Сбербанк с 20 сентября отменяет скидки по ставкам на льготную ипотеку. Об этом рассказали в пресс-службе кредитной организации.

"Также отменяется действие скидок на ставки за приобретение сервиса электронной регистрации", – цитирует представителей банка РБК.

Отмечается, что размер первоначального взноса по ипотеке повышается до 20,1%. 

Стоимость кредита по заявкам, которые уже получили одобрение, останется неизменной.

недвижимость ипотека

Комментарии 2

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Гость

13:48:53 20-09-2023

Урааааа! Теперь то точно заживём!

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Гость

17:12:31 20-09-2023

может цены немного упадут, а то с этими льготами ценник больше чем в 2 раза вырос с 2019 года.

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