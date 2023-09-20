Сбер отменил скидки по льготной ипотеке

Также кредитная организация увеличила размер первоначального взноса

20 сентября 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Сбербанк с 20 сентября отменяет скидки по ставкам на льготную ипотеку. Об этом рассказали в пресс-службе кредитной организации.

"Также отменяется действие скидок на ставки за приобретение сервиса электронной регистрации", – цитирует представителей банка РБК.

Отмечается, что размер первоначального взноса по ипотеке повышается до 20,1%.

Стоимость кредита по заявкам, которые уже получили одобрение, останется неизменной.