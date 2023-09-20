Сбер отменил скидки по льготной ипотеке
Также кредитная организация увеличила размер первоначального взноса
20 сентября 2023, 13:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Сбербанк с 20 сентября отменяет скидки по ставкам на льготную ипотеку. Об этом рассказали в пресс-службе кредитной организации.
"Также отменяется действие скидок на ставки за приобретение сервиса электронной регистрации", – цитирует представителей банка РБК.
Отмечается, что размер первоначального взноса по ипотеке повышается до 20,1%.
Стоимость кредита по заявкам, которые уже получили одобрение, останется неизменной.
13:48:53 20-09-2023
Урааааа! Теперь то точно заживём!
17:12:31 20-09-2023
может цены немного упадут, а то с этими льготами ценник больше чем в 2 раза вырос с 2019 года.