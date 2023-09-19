Правительство по поручению Путина уже прорабатывает меры для укрепления рубля

Ранее президент заявил, что причина ускорения инфляции в стране связана с ослаблением российской валюты

19 сентября 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство РФ уже прорабатывает решения для укрепления курса рубля, сообщили в кабмине "Газете.ру".

Накануне президент Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы сказал, что причина ускорения инфляции в стране связана с ослаблением российской валюты. И поручил правительству и Центробанку принять меры по ее укреплению.

"Необходимые для выполнения поручения президента решения в настоящий момент прорабатываются", – подчеркнули в кабмине.

Ранее глава государства заявил, что доходы россиян растут, но пока они остаются довольно скромными.