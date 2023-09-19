Правительство по поручению Путина уже прорабатывает меры для укрепления рубля
Ранее президент заявил, что причина ускорения инфляции в стране связана с ослаблением российской валюты
19 сентября 2023, 19:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Правительство РФ уже прорабатывает решения для укрепления курса рубля, сообщили в кабмине "Газете.ру".
Накануне президент Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы сказал, что причина ускорения инфляции в стране связана с ослаблением российской валюты. И поручил правительству и Центробанку принять меры по ее укреплению.
"Необходимые для выполнения поручения президента решения в настоящий момент прорабатываются", – подчеркнули в кабмине.
Ранее глава государства заявил, что доходы россиян растут, но пока они остаются довольно скромными.
00:20:03 20-09-2023
Прекратить финансовое мошенничество правящего режима в угоду мировым финансовым спекулянтам глобалистам и пресечь получение ими сверхприбыли и вывоз капитала за рубеж
08:41:42 20-09-2023
Дядя вова, С бензином то что? Может какието поручеения тоже отдать, ну в стране-бензоколонке не должен быть бензин дороже чем в соседних странах. это как назвать то? это как минимум должно быть СТРЁМНО от смеха соседних государств над нами
10:32:35 20-09-2023
Да, начинать надо с бензина! Он потом на все цены влияет!