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Правительство по поручению Путина уже прорабатывает меры для укрепления рубля

Ранее президент заявил, что причина ускорения инфляции в стране связана с ослаблением российской валюты

19 сентября 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Правительство РФ уже прорабатывает решения для укрепления курса рубля, сообщили в кабмине "Газете.ру".

Накануне президент Владимир Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы сказал, что причина ускорения инфляции в стране связана с ослаблением российской валюты. И поручил правительству и Центробанку принять меры по ее укреплению.

"Необходимые для выполнения поручения президента решения в настоящий момент прорабатываются", – подчеркнули в кабмине.

Ранее глава государства заявил, что доходы россиян растут, но пока они остаются довольно скромными.

Экономика Владимир Путин

Комментарии 3

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Гость

00:20:03 20-09-2023

Прекратить финансовое мошенничество правящего режима в угоду мировым финансовым спекулянтам глобалистам и пресечь получение ими сверхприбыли и вывоз капитала за рубеж

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Гость

08:41:42 20-09-2023

Дядя вова, С бензином то что? Может какието поручеения тоже отдать, ну в стране-бензоколонке не должен быть бензин дороже чем в соседних странах. это как назвать то? это как минимум должно быть СТРЁМНО от смеха соседних государств над нами

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Гость

10:32:35 20-09-2023

Да, начинать надо с бензина! Он потом на все цены влияет!

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