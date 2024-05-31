Сбер поднял ставку по вкладу "Лучший %" до 18% годовых

Предложение доступно до 30 июня 2024 года

31 мая 2024, 16:15, ИА Амител erid: LjN8K3Sb2

Копилка. Деньги. Вклад / Фото: freepik.com

При вложении средств на шесть или семь месяцев по всей линейке ("Лучший %", "Лучший % Премьер" и "Лучший % Лидер") теперь можно получить 18% годовых*. Максимальная ставка доступна клиентам на деньги, которые не хранились на других вкладах в банке в предыдущие два календарных месяца.

До 31 мая 2024 года максимальная ставка по вкладу "Лучший %" составляла 16% годовых для владельцев подписки "СберПрайм+", участников зарплатных проектов или получающих пенсию в банке, по "Лучшему % Премьер" и "Лидер" – 16,5% для клиентов уровня "СберПремьер", "СберПервый" и Sber Private Banking* при условии открытия вклада на семь месяцев.

Теперь ставку 16% годовых получат все, кто откроет вклад, без дополнительных условий. Клиенты, вложившие деньги на шесть или семь месяцев, получат 18% годовых, если выберут выплату процентов по вкладу в конце срока. Предложение действует до 30 июня 2024 года включительно.

С помощью вклада "Лучший%" сберегают деньги более половины клиентов банка. В 2023 году доля вклада "Лучший%" в открытиях составляла 40%, а в 2024 году выросла до 57%.

За год баланс клиентов вырос в 5,9 раза и составляет 32% от общего портфеля срочных вкладов и накопительных счетов.

Вклад популярен у клиентов, откладывающих средства на крупную покупку или желающих увеличить свой доход. Среди вкладчиков ­– клиенты старшего возраста и молодая аудитория. Год назад "Лучший %" открыли 2,8 млн клиентов, сейчас количество вкладчиков ­– уже 6,7 млн.

Открыть вклад можно онлайн из приложения "Сбербанк Онлайн" или в офисе банка. Для открытия можно воспользоваться бесплатными переводами до 30 млн рублей в месяц со своих счетов и карт в других банках ­– по номеру счета или через систему быстрых платежей.

* Ставка 18 % годовых действует по вкладу "Лучший %" (далее­ – "Вклад") сроком на 6 или 7 мес. при размещении от 100 тыс. ₽, при условии, что на момент открытия вклада остаток денежных средств на всех вкладах в рублях РФ, открытых на имя вкладчика, рассчитанный путем сложения остатков на них на момент заключения договора и внесения денежных средств, больше или равен максимальному остатку денежных средств на всех вкладах в рублях РФ, открытых на имя вкладчика, на конец каждого дня в течение 2 мес., предшествующих месяцу заключения договора, либо сумма открытия вклада равна или больше пороговой суммы для максимальной процентной ставки. Вклад является самым выгодным по уровню ставки среди вкладов ПАО "Сбербанк" с минимальной суммой от 100 тыс. ₽. При досрочном расторжении договора вклада проценты выплачиваются по ставке 0,01 % годовых. Валюта вклада ­– рубли Российской Федерации.

Sber Private Banking ("Сбер Приват Банкинг")

ПАО "Сбербанк"

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