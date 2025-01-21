Сбер помог сибирякам открыть больше 15 тысяч новых компаний в 2024 году

За год популярность сервиса выросла на 25%

21 января 2025, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFK7CeLg

Ноутбук. Открытие бизнеса онлайн / Фото: freepik.com

В регионах Сибири с помощью сервиса Сбера услугой по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счета воспользовались более 15 тысяч компаний. За год количество регистраций новых юридических лиц по упрощенной схеме в банке увеличилось почти на четверть.

Наиболее активно пользуются сервисом предприниматели из Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краев. На них приходится более 53% всех регистраций. Еще около 30% – предприниматели из Кузбасса и Омской области.

В Тыве наблюдают наиболее высокий рост бизнес-активности: число регистраций увеличилось почти вдвое за год. В Томской области показатель вырос на 45%, а в Хакасии – на 40%.

В 2024 году жители Сибири чаще всего открывали предприятия розничной торговли. Также среди популярных сфер деятельности – логистика, строительство, парикмахерские, общепит, рекламные агентства, разработка ПО, СТО, продажа одежды и производство электромонтажных работ.

"Время – ценный и важный ресурс для любого предпринимателя. Сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета позволяет существенно экономить этот ресурс, упрощая процедуру открытия нового предприятия, компании малого бизнеса. Мы благодарим клиентов за доверие к нашим сервисам", – сказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Сервис предлагает регистрацию бизнеса и дистанционное открытие счета. Можно создать ИП или ООО за одно посещение или не приходить в банк вовсе, воспользовавшись услугой выездного менеджера без оплаты госпошлины и необходимости обращения в государственные учреждения или к нотариусу.

ПАО Сбербанк

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