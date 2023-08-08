Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам
В банке подчеркнули, что дольше других финансовых организаций удерживали ставки на одном уровне после изменения ключевой ставки
08 августа 2023, 16:23, ИА Амител
Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 п.п. Как сообщает ТАСС, минимальная ставка для квартир в новостройках теперь составляет 11,4%, а на вторичном рынке – 11,7%.
В банке подчеркнули, что дольше других финансовых организаций удерживали ставки на неизменном уровне после повышения ключевой ставки Центробанком. Текущие условия подтолкнули Сбер повысить ставки с 8 августа.
В организации подчеркнули, что по программам с господдержкой ставки не меняются, а с 4 августа банк и вовсе снизил ставку по трем льготным программам от застройщиков. Сейчас ипотека по программе "Господдержка" выдается с минимальной ставкой 6%, по "Семейной ипотеке" – 4%, по программе "Ипотека для IT" – 3%.
16:45:51 08-08-2023
Душегубы .
17:03:15 08-08-2023
Считаем. Пусть средненькая квартирка 50 м2 стоит 7 млн. С этой суммы только процент - 800 тысяч в год. С учетом погашения кредита платежи около 100 тысяч в месяц. Совершенно оторвано от жизни.
17:09:54 08-08-2023
новый китайский автомобиль 3 млн и выше, однушка 4 млн и выше, бакс по 100 рублей. У нас есть чтото что не оторвано от жизни?
19:25:22 08-08-2023
Гость (17:09:54 08-08-2023) новый китайский автомобиль 3 млн и выше, однушка 4 млн и выш... Еще кого то забыли но их нельзя критиковать.
19:17:03 08-08-2023
Какой смысл было держать, если все равно повысили, чтобы теперь написать какие мы хорошие, ставку повысили недели две назад, документацию подготовили и сразу подняли.
20:51:10 08-08-2023
рывок на глазах
09:37:48 09-08-2023
"На заседании в конце июля совет директоров ЦБ принял решение о повышении ставки с 7,5% до 8,5%. При этом практически нет шансов, что на следующем заседании 15 сентября сохранится текущий уровень, следует из слов зампреда Центробанка." Известия