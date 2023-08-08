В банке подчеркнули, что дольше других финансовых организаций удерживали ставки на одном уровне после изменения ключевой ставки

08 августа 2023, 16:23, ИА Амител

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Сбер повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 п.п. Как сообщает ТАСС, минимальная ставка для квартир в новостройках теперь составляет 11,4%, а на вторичном рынке – 11,7%.

В банке подчеркнули, что дольше других финансовых организаций удерживали ставки на неизменном уровне после повышения ключевой ставки Центробанком. Текущие условия подтолкнули Сбер повысить ставки с 8 августа.

В организации подчеркнули, что по программам с господдержкой ставки не меняются, а с 4 августа банк и вовсе снизил ставку по трем льготным программам от застройщиков. Сейчас ипотека по программе "Господдержка" выдается с минимальной ставкой 6%, по "Семейной ипотеке" – 4%, по программе "Ипотека для IT" – 3%.