Их несколько: у каждой – свои условия и сроки

03 августа 2023, 10:00, ИА Амител LjN8KDQQ2

Дом "Нея" от "ТехКом" / Фото: dom-tehkom.ru

Еще три-четыре года назад построить дом в ипотеку было непросто – компании запрашивали предоплату наличными, а процентные ставки по таким кредитам были довольно высокими. Теперь все иначе: строительство дома стало соизмеримо с покупкой комфортной квартиры в новостройке, появились льготные ипотечные программы.

Сориентироваться в многообразии таких программ нам помогли в "ТехКоме". Эта компания на рынке индивидуального жилищного строительства в Барнауле уже 15 лет.

Ипотека с господдержкой

Ипотечный кредит с господдержкой по ставке до 8% (а в ряде банков она не превышает и 7%) отличает универсальный подход: купить готовый дом или построить новый может любой совершеннолетний вне зависимости от семейного положения, количества и возраста детей.

Такую ипотеку для строительства собственного дома берут все активнее, отмечают в "ТехКоме". Например, молодые семьи без детей. Максимальная сумма кредита для нашего региона – 6 млн рублей. За эти деньги можно купить одноэтажный дом: и слишком много места пока не нужно, и стоимость – в пределах суммы кредита.

Льготные условия будут доступны жителям края еще почти год – программа действует до 1 июля 2024 года. Ипотека выдается на срок до 30 лет, необходим первоначальный капитал не менее 15% от стоимости объекта. Заемщику должно быть не менее 18 лет, а если деньги нужны для строительства – не менее 21 года. Стаж на последнем месте работы от трех месяцев.

















Дома, которые строит "ТехКом" / Фото: dom-tehkom.ru

Семейная ипотека

Еще одна популярная льготная ипотечная программа, действующая до 1 июля 2024 года и актуальная для семей, где как раз нужно больше места, – семейная ипотека под 6% годовых. Здесь уже появляются условия: взять кредит на строительство или покупку дома может семья, где ребенок родился не ранее 1 января 2018 года, либо есть двое или более детей младше 18 лет. Также воспользоваться таким кредитом могут родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, причем в этом случае до 2027 года.

Купить на таких условиях готовый дом – еще проще. Для семьи с детьми удачным вариантом может стать один из тех, которые "ТехКом" построил во Власихе: группа из шести домов "Тихие зори" в европейском стиле готова к заселению.

К примеру, двухэтажный коттедж мечты обойдется в 9,2 млн рублей. И если семейная ипотека в Алтайском крае позволяет взять кредит только на 6 млн рублей, то на остаток может хватить стоимости проданной квартиры.

Добавим, что кредит выдается на срок до 30 лет, первоначальный взнос – от 15%.

Ипотека для работающих в IT

Льготная программа кредитования для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, стартовала в России в мае прошлого года.

Здесь не только очень низкий процент кредита – до 5% годовых, но и высокая верхняя граница суммы – в Алтайском крае это 18 млн рублей. Условия по доходу, которые в других случаях могут диктовать банки, закреплены законодательно: например, в Барнауле доход IT-специалиста для участия в программе не должен быть ниже 70 тыс. рублей в месяц. Возраст заемщика должен попадать в диапазон от 18 до 50 лет, а быть сотрудником IT-компании для получения кредита специалисту нужно не менее трех месяцев. Кредит можно взять на срок до 30 лет с 15%-м первоначальным взносом.

Еще одно условие: ваша компания должна быть аккредитована в этой сфере. Но при этом работником, который может претендовать на такую ипотеку, может быть любой сотрудник, даже юрист или секретарь. В итоге получается очень большая группа заемщиков: и если одному подойдет небольшой дом с кухней-гостиной по цене от 2,7 млн рублей, то другому приглянется двухэтажный дом с пятью спальнями за 7 млн рублей. В "ТехКоме" с такой ипотекой активно работают.

Выгодная программа будет доступна россиянам до конца 2024 года.

Военная ипотека

Купить готовый жилой дом в "ТехКоме" можно и на условиях военной ипотеки, тем более что многие банки позволяют сочетать ее с "гражданской" программой: семейной или льготной с господдержкой.

Программа доступна военнослужащим, заключившим контракт после 2005 года. Это одна из главных мер поддержки военнослужащих в России – пока они проходят службу, кредит погашает государство.

Здесь важно, чтобы было из чего выбрать. Среди готовых домов группы "Тихие зори" есть варианты от 5,5 млн под разные запросы, и в компании всегда подскажут, чем хорош каждый из домов.

Отметим: построить дом своими силами можно лишь в рамках одной из этих программ – в ипотеку с господдержкой, в то время как обязательное условие для остальных – договор с профессиональным подрядчиком. И здесь компанию "ТехКом" выгодно отличает многолетний опыт строительства частных домов, аккредитация в надежных банках – ПАО "Сбербанк", АО "Россельхозбанк" и АО "Почта Банк", а также пятилетняя гарантия на каждый построенный дом. А еще в компании обещают индивидуальный подход и помощь со сбором пакета документов для ипотеки. Может быть, именно сейчас, пока действуют льготные программы, лучшее время для переезда в собственный дом?

Строительная компания ООО "ТехКом"

Адрес: г. Барнаул, ул. Водопроводная, 136б,

Тел.: +7 (929) 397-13-15

E-mail: texkom22@mail.ru

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