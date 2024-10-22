Сбер повысил ставки по ипотеке и возобновил выдачу семейной

Первоначальный взнос по всем действующим льготным программам теперь составляет минимум 50,1%

22 октября 2024, 08:45, ИА Амител

Ключи / Фото: Jakub Żerdzicki / unsplash.com

Сбер с 22 октября повышает ставки на 3 п.п. по всем базовым ипотечным программам и возобновляет выдачу семейной ипотеки, пишут "Ведомости".

Минимальная ставка на новостройки через сервис "Домклик" теперь составляет 24,9%, на вторичное жилье – 24,6%.

Также банк меняет условия выдачи кредитов на покупку квартиры в новостройке по всем действующим льготным программам: семейной, дальневосточной и арктической. За несколькими исключениями первоначальный взнос теперь составляет минимум 50,1% вместо прежних 20,1%.

По ранее одобренным заявкам кредиты выдадут на прежних условиях до 1 ноября, отметили в Сбербанке.