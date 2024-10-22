Сбер повысил ставки по ипотеке и возобновил выдачу семейной
Первоначальный взнос по всем действующим льготным программам теперь составляет минимум 50,1%
22 октября 2024, 08:45, ИА Амител
Сбер с 22 октября повышает ставки на 3 п.п. по всем базовым ипотечным программам и возобновляет выдачу семейной ипотеки, пишут "Ведомости".
Минимальная ставка на новостройки через сервис "Домклик" теперь составляет 24,9%, на вторичное жилье – 24,6%.
Также банк меняет условия выдачи кредитов на покупку квартиры в новостройке по всем действующим льготным программам: семейной, дальневосточной и арктической. За несколькими исключениями первоначальный взнос теперь составляет минимум 50,1% вместо прежних 20,1%.
По ранее одобренным заявкам кредиты выдадут на прежних условиях до 1 ноября, отметили в Сбербанке.
08:59:01 22-10-2024
Ну для одной из первых экономик мира, да ещё и на фоне рекордного роста доходов. 25% вообще ни о чём.
Можно смело рожать пятерых
09:21:38 22-10-2024
возобновил выдачу семейной --- хорошая новость. Только процент не увидел. Может сообщается только при получении, чтобы не будоражить
09:30:14 22-10-2024
Молодцы, разогнали пузырь! В 2019 за 50т.р/кв.м и ставке 8% никто не брал. Теперь за 130т.р./кв. и льготной ставке 10% очереди стоят. Нуждающие теперь точно не смогут себе позволить, зато банки и застройщики в шоколаде.
09:31:08 22-10-2024
Идти грабить, убивать, воровать? Чтобы приобрести жилье тем, кто начинает с нуля и помочь некому.
10:12:57 22-10-2024
Гость (09:31:08 22-10-2024) Идти грабить, убивать, воровать? Чтобы приобрести жилье тем,... Идти учится! А если так как вы рассуждать то вам не место в этом обществе
11:10:30 22-10-2024
Гость (10:12:57 22-10-2024) Идти учится! А если так как вы рассуждать то вам не место в ... ни учиться, ни работать мы не хотим. Но нам все должны, просто так, ничего не требуя
12:21:45 22-10-2024
Гость (10:12:57 22-10-2024) Идти учится! А если так как вы рассуждать то вам не место в ... Вообще-то, у меня высшее образование, работаю по специальности. И при всем при этом у меня нет возможности с нуля приобрести жилье, если понадобиться.
09:13:11 24-10-2024
Гость (12:21:45 22-10-2024) Вообще-то, у меня высшее образование, работаю по специальнос... Потому и пишешь с ошибками? Вот и все твое образование, видать и специалист ты такой же.
15:02:38 22-10-2024
Гость (10:12:57 22-10-2024) Идти учится! А если так как вы рассуждать то вам не место в ... Ну вот закончит сейчас вуз ребенок-пойдет работать учителем,врачом,инженером и т.п. и что у него будет огромная зарплата,чтобы была возможность взять ипотеку???о чём вы говорите?далеко не у всех зарплаты высокие,несмотря на статистику,которую озвучивают всем.
13:03:21 22-10-2024
Они кажется последними подняли ставки, хорошо что вернули семейную.