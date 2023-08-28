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Сбер предупредил о новом виде мошенничества

В результате своих сбережений лишаются сразу несколько человек

28 августа 2023, 20:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Мошенники научились вовлекать в свои схемы не только жертву, но и ее родственников. Как сообщает ТАСС, о новом способе обмана рассказал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.

"Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников", — заявил он.

В результате своих сбережений лишаются сразу несколько человек. Нередко все они также оказываются должниками по крупным кредитам, средства от которых они отправили мошенникам.

Ранее представители банка "ВТБ" рассказали, что мошенники стали притворяться сотрудниками Центробанка и "Госуслуг". Злоумышленники звонят людям и говорят о том, что после поднятия ключевой ставки будет выгодно держать деньги на депозитных вкладах, а также предлагают вложить деньги на "безопасный" счет.

Мошенники

Комментарии 5

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Светлана

21:17:14 28-08-2023

Вот прямо сегодня и звонили!))))

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Гость

11:52:37 29-08-2023

Светлана (21:17:14 28-08-2023) Вот прямо сегодня и звонили!)))) ... Перевод оформили?

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Гость

23:21:04 28-08-2023

Прикольно! Крупный мошенник предупреждает, чтобы несли деньги ему, а не мелким жуликам...

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Гость

07:38:28 29-08-2023

Крупный мошенник наоборот предупреждает, чтобы к нему на счет деньги не несли, а то они уйдут. Возможно по глупости предупредил

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Гость

13:49:33 29-08-2023

так да же по тв реклама мошенников идет, спишем долги через госуслуги, вот только на самих госуслугах об этом не знают.

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