Сбер предупредил о новом виде мошенничества
В результате своих сбережений лишаются сразу несколько человек
28 августа 2023, 20:58, ИА Амител
Мошенники научились вовлекать в свои схемы не только жертву, но и ее родственников. Как сообщает ТАСС, о новом способе обмана рассказал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.
"Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников", — заявил он.
В результате своих сбережений лишаются сразу несколько человек. Нередко все они также оказываются должниками по крупным кредитам, средства от которых они отправили мошенникам.
Ранее представители банка "ВТБ" рассказали, что мошенники стали притворяться сотрудниками Центробанка и "Госуслуг". Злоумышленники звонят людям и говорят о том, что после поднятия ключевой ставки будет выгодно держать деньги на депозитных вкладах, а также предлагают вложить деньги на "безопасный" счет.
21:17:14 28-08-2023
Вот прямо сегодня и звонили!))))
11:52:37 29-08-2023
Светлана (21:17:14 28-08-2023) Вот прямо сегодня и звонили!)))) ... Перевод оформили?
23:21:04 28-08-2023
Прикольно! Крупный мошенник предупреждает, чтобы несли деньги ему, а не мелким жуликам...
07:38:28 29-08-2023
Крупный мошенник наоборот предупреждает, чтобы к нему на счет деньги не несли, а то они уйдут. Возможно по глупости предупредил
13:49:33 29-08-2023
так да же по тв реклама мошенников идет, спишем долги через госуслуги, вот только на самих госуслугах об этом не знают.