Сбер разработал прелестное кольцо, которое будет "разговаривать" со своим хозяином

Смарт-кольцо для отслеживания и анализа жизненно важных показателей организма человека

12 декабря 2024, 12:20, ИА Амител

Умное кольцо Sber / Изображение: пресс-служба Сбербанка

Сбер на международной конференции AI Journey представил умное кольцо, которое поможет пользователю изменить образ жизни таким образом, чтобы надолго сохранить здоровье и продуктивность, рассказала пресс-служба Сбербанка.

"Отличительная особенность устройства – интеграция искусственного интеллекта от Сбера, нейросетевой модели GigaChat MAX. Нейросеть может вести содержательный диалог с владельцем кольца и давать ему персональные советы, опираясь на глубинные знания в различных экспертных областях, в том числе связанных с медициной", – говорится в сообщении.

Датчики кольца фиксируют частоту сердечных сокращений, температуру, сатурацию, движение. Встроенные алгоритмы анализируют полученные данные и могут рассказать, например, о качестве сна или уровне стресса.