Сбер разработал прелестное кольцо, которое будет "разговаривать" со своим хозяином
Смарт-кольцо для отслеживания и анализа жизненно важных показателей организма человека
12 декабря 2024, 12:20, ИА Амител
Сбер на международной конференции AI Journey представил умное кольцо, которое поможет пользователю изменить образ жизни таким образом, чтобы надолго сохранить здоровье и продуктивность, рассказала пресс-служба Сбербанка.
"Отличительная особенность устройства – интеграция искусственного интеллекта от Сбера, нейросетевой модели GigaChat MAX. Нейросеть может вести содержательный диалог с владельцем кольца и давать ему персональные советы, опираясь на глубинные знания в различных экспертных областях, в том числе связанных с медициной", – говорится в сообщении.
Датчики кольца фиксируют частоту сердечных сокращений, температуру, сатурацию, движение. Встроенные алгоритмы анализируют полученные данные и могут рассказать, например, о качестве сна или уровне стресса.
12:22:59 12-12-2024
Кольцо работать будет чере ГосУслуги?
12:30:37 12-12-2024
на алиэкспрессе этих колец опой жуй, разработали они....
12:40:42 12-12-2024
Гость (12:30:37 12-12-2024) на алиэкспрессе этих колец опой жуй, разработали они....... Профинансировали закупку 1 млн колец и нанесение своего логотипа? :)
Если серьезнее, то, вероятно, по согласованию с китайцами устанавливается модифицированное ПО, привязанное к Сберу
12:31:03 12-12-2024
Непонятными делами сбер занимается. Курорты строит на Алтае. Кольца изобретает. Денег наверно девать некуда. Процентные ставки грабительские.
14:16:04 12-12-2024
Бдыщ (12:31:03 12-12-2024) Непонятными делами сбер занимается. Курорты строит на Алтае.... за переводы внутри банка комиссию берут
12:38:23 12-12-2024
Сбер РАЗРАБОТАЛ....какое громкое заявление. тоесть Сбер претендует на патенты точно как на манжероке на земли, рейдерским захватом?...умные кольца уже давно есть, правильней выразиться, СБЕР начал заказывать в китае умные кольца со своей маркировкой.
12:54:39 12-12-2024
еще и его заряжать
12:56:09 12-12-2024
ахахаха Сбер разработал
этих колец на маркетплейсах просто завались, на любой кошелек от 500 руб
ну хоть бы не позорились...
12:57:07 12-12-2024
Кольцо устанавливается в нос всем клиентам Сбера?
13:07:30 12-12-2024
Три кольца - премудрым эльфам - для добра их гордого.
Семь колец - пещерным гномам - для труда их горного.
Девять - людям Средиземья - для служенья черного
И бесстрашия в сраженьях смертоносно твердого.
А одно - всесильное - властелину Мордора, -
Чтоб разъединить их всех, чтоб лишить их воли
И объединить навек в их земной юдоли
Под владычеством всесильным властелина Мордора
15:17:31 12-12-2024
Чубайс тоже смартфоны разрабатывал. Лучше бы за вклады 90-х рассчитались.
16:56:49 12-12-2024
А вдруг хозяин будет ехать в общественном транспорте и заговорит с кольцом?