В России к 2030 году часть рабочих планируют заменить "более выгодными" роботами

Например, роботы не берут больничные и не ходят в отпуска

20 ноября 2024, 11:00, ИА Амител

Робот / unsplash.com / Rock'n Roll Monkey

По данным Минпромторга, Россия к 2030 году должна войти в топ-25 стран по уровню промышленной робототехники и достигнуть показателя 145 роботов на 10 тысяч работников, пишет "Парламентская газета".

Правда, как отметил замдиректора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов, пока что уровень роботизации оставляет желать лучшего: на 10 тысяч сотрудников всего 19 роботов. Так что парк роботов придется нарастить почти в восемь раз – до 100 тысяч единиц против сегодняшних 12,8 тысячи.

По словам Александра Львова, внедрение роботов на производствах несет сплошные выгоды: в два с половиной раза повышается производительность труда, на 30%.

"Да и по деньгам робот оказывается выгоднее человека: ему не нужно закупать рабочую одежду и средства защиты, он не берет больничные, не ходит в отпуска, не требует пенсионных отчислений", – отмечает издание.

Сегодня наиболее перспективными отраслевыми направлениями для внедрения технологий роботизации являются железнодорожная индустрия, металлургическая промышленность, обрабатывающая промышленность, нефтегазовый сектор и логистика.

На данный момент лидером по роботизации производства является Южная Корея с показателем более тысячи роботов на десять тысяч сотрудников.