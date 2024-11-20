НОВОСТИОбщество

В России к 2030 году часть рабочих планируют заменить "более выгодными" роботами

Например, роботы не берут больничные и не ходят в отпуска

20 ноября 2024, 11:00, ИА Амител

Робот / unsplash.com / Rock'n Roll Monkey
Робот / unsplash.com / Rock'n Roll Monkey

По данным Минпромторга, Россия к 2030 году должна войти в топ-25 стран по уровню промышленной робототехники и достигнуть показателя 145 роботов на 10 тысяч работников, пишет "Парламентская газета".

Правда, как отметил замдиректора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Александр Львов, пока что уровень роботизации оставляет желать лучшего: на 10 тысяч сотрудников всего 19 роботов. Так что парк роботов придется нарастить почти в восемь раз – до 100 тысяч единиц против сегодняшних 12,8 тысячи.

По словам Александра Львова, внедрение роботов на производствах несет сплошные выгоды: в два с половиной раза повышается производительность труда, на 30%.

"Да и по деньгам робот оказывается выгоднее человека: ему не нужно закупать рабочую одежду и средства защиты, он не берет больничные, не ходит в отпуска, не требует пенсионных отчислений", – отмечает издание.

Сегодня наиболее перспективными отраслевыми направлениями для внедрения технологий роботизации являются железнодорожная индустрия, металлургическая промышленность, обрабатывающая промышленность, нефтегазовый сектор и логистика.

На данный момент лидером по роботизации производства является Южная Корея с показателем более тысячи роботов на десять тысяч сотрудников.

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НОВОСТИОбщество
новые технологии

Комментарии 14

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Гость

11:14:01 20-11-2024

если такими как на фото, то боже упаси!
:-)

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Гость

11:27:41 20-11-2024

Гость (11:14:01 20-11-2024) если такими как на фото, то боже упаси!:-)... ну что вы.. смотрите какой лапушка)))

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Элен без ребят

15:20:41 20-11-2024

Гость (11:14:01 20-11-2024) если такими как на фото, то боже упаси!:-)... а мне нравится) симпатяга!

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Гость

11:16:06 20-11-2024

Таджиками ?

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Гость

11:23:53 20-11-2024

И какая же цена этих промышленных роботов? а сколько будет стоить обслуживание этих роботов? а где возьмут этих роботов? купят за границей? про 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест мы уже прослушали, когда их там обещали лет 10 или 15 назад. Про роботов та же петрушка. Обещать, не значит жениться. И если учитывать, что практически все предприятия частные, они что владельцев будут заставлять роботов покупать? Они даже зарплату не хотят рабочим вовремя платить, оборудование на производстве обновлять, какие роботы, вы о чем?!

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Гость

11:49:02 20-11-2024

А куда пойдут высвободившиеся кадры?

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Гость

11:59:31 20-11-2024

На что будут жить рабочие, которых вытеснят роботы? В Корее хоть пособие платят, а у нас?

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Гость

11:59:38 20-11-2024

да, в будущем работа будет привилегией

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Чучмек

12:14:47 20-11-2024

Деятельность ради деятельности. Почему-то никто не говорить о том, что роботов потребуется купить, толпа тупых, но высокооплачиваемых программистов должна написать для них индийский код, в штат предприятия необходимо взять новых людей, которые будут роботов настраивать и постоянно возвращать их в состояние работоспособности ...

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Гость

14:44:13 20-11-2024

Чучмек (12:14:47 20-11-2024) Деятельность ради деятельности. Почему-то никто не говорить ... Робот это электроника, электроника дешевеет со временем, посмотрите на телефоны, телевизоры, компьютеры.
Программировать робота не надо, он уже понимает речь получше иных людей.
Настраивать там нечего, как в современных авто, все удаленно и только в авторизованном сервисном центре.
Ну модульный ремонт останется, типа руку-ногу заменить, но для этого высокая квалификация не требуется.

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Гость

16:48:52 20-11-2024

Гость (14:44:13 20-11-2024) Робот это электроника, электроника дешевеет со временем, пос... понимает речь? ............ юноша, вы бы кино с релаьностью не путали. Работаю на предприятии, как раз таки программирую роботов. И уж точно не речью. Не сравнивайте высокоточную машину с колонкой Алиса, не показывайте на сколько вы глупы.

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Гость

18:43:45 20-11-2024

Гость (16:48:52 20-11-2024) понимает речь? ............ юноша, вы бы кино с релаьностью ... У вас там не робот, а станок с ЧПУ. Советский еще наверное, с мембранной клавиатурой. Ну в самом лучшем случае, контроллер Сименс, который вам больше не продадут. Отстали вы от жизни, безнадежно отстали.

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Элен без ребят

15:19:06 20-11-2024

Чучмек (12:14:47 20-11-2024) Деятельность ради деятельности. Почему-то никто не говорить ... зачем брать в штат настройщиков- непонятно. аутсорс рулит в таких ситуациях.

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Петр

19:14:57 20-11-2024

да не будет никаких роботов...понаблюдайте-везде врут-рассказывают про светлое будущее нам-простому народу а сами жируют...

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