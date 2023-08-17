Сбер с 22 августа повысит ставки по базовым ипотечным программам

В банке подчеркнули, что ставки по программам льготных ипотек не изменятся

17 августа 2023, 21:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сбербанк повысит с 22 августа ставки по базовым ипотечным программам вслед за повышением ключевой ставки Центробанка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации, ставки по ипотеке на новостройки и "вторичку" вырастут на 2 п.п.

В банке подчеркнули, что ставки по программам льготных ипотек не изменятся. По потребительским кредитам минимальная ставка останется в районе 4% на первый месяц, однако для второго месяца и последующих она вырастет до 14,5%.

Вместе с этим банк увеличил размер кешбэка, который клиенты могут вернуть бонусами "Сберспасибо", теперь он составляет 2,5% от ставки по кредиту.

Центробанк 15 августа на внеочередном заседании второй раз за месяц экстренно повысил ключевую ставку на 3,5 п.п. – теперь она составляет 12% годовых. Как эта мера отразится на простых гражданах, читайте на amic.ru.