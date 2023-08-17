Сбер с 22 августа повысит ставки по базовым ипотечным программам
В банке подчеркнули, что ставки по программам льготных ипотек не изменятся
17 августа 2023, 21:32, ИА Амител
Сбербанк повысит с 22 августа ставки по базовым ипотечным программам вслед за повышением ключевой ставки Центробанка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации, ставки по ипотеке на новостройки и "вторичку" вырастут на 2 п.п.
В банке подчеркнули, что ставки по программам льготных ипотек не изменятся. По потребительским кредитам минимальная ставка останется в районе 4% на первый месяц, однако для второго месяца и последующих она вырастет до 14,5%.
Вместе с этим банк увеличил размер кешбэка, который клиенты могут вернуть бонусами "Сберспасибо", теперь он составляет 2,5% от ставки по кредиту.
Центробанк 15 августа на внеочередном заседании второй раз за месяц экстренно повысил ключевую ставку на 3,5 п.п. – теперь она составляет 12% годовых. Как эта мера отразится на простых гражданах, читайте на amic.ru.
22:04:21 17-08-2023
Ну и ничего страшного! Всё равно ипотечные кредиты остаются доступными для абсолютного большинства населения
11:36:07 18-08-2023
Гость (22:04:21 17-08-2023) Ну и ничего страшного! Всё равно ипотечные кредиты остаются... и все друг друга поняли))
22:45:46 17-08-2023
Результат работы нашей власти, жизнь в России становиться все дороже и дороже, а у олигархов денег все больше и больше.