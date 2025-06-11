Сбер увеличил объем льготного кредитования сибирских фермеров

В 2025 году размер финансирования вырос на 40%

11 июня 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFKAPmep

Сельское хозяйство. АПК. Уборка урожая. Сельхозтехника / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С начала 2025 года объем поддержки малого бизнеса в агропромышленном секторе Сибири со стороны Сбера превысил 5 млрд рублей. По данным аналитиков банка, спрос на льготное кредитование аграрного сектора региона вырос на 43%.

Наибольший рост объемов кредитования по программе Минсельхоза зафиксирован в Новосибирской области – там фермерские хозяйства получили свыше 1 млрд рублей, это более чем в два раза превышает показатели прошлого года. В Алтайском крае объем финансирования аграриев увеличился почти в полтора раза и составил 2,3 млрд рублей. В Омской области сумма поддержки превысила 1 млрд рублей, показав рост на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Как отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев, льготное кредитование остается важной мерой поддержки региональных сельхозпроизводителей.

"Поддержка сибирских аграриев – важное направление нашей работы. Сбер традиционно является одним из крупнейших инвесторов в сельское хозяйство и надежным партнером для всей отрасли. Мы понимаем, как важно своевременно подставить кредитное плечо, и существенно нарастили объемы финансирования в период весенних полевых работ", – подчеркнул Дмитрий Солнцев.

Финансирование по программе льготного кредитования агропромышленного комплекса доступно и для текущей работы фермеров, и для реализации инвестиционных проектов. Объем инвестиционных кредитов не ограничен, срок их возврата может составлять от 2 до 15 лет. На текущую деятельность можно получить до 1 млрд рублей сроком до одного года.

ПАО Сбербанк; ИНН 7707083893

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