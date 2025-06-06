Сбер в июне снизит ставки по ипотеке, вкладам и кредитам

Решение последовало вслед за изменением ключевой ставки

06 июня 2025, 22:55, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сбербанк анонсировал снижение ставок по ипотеке и вкладам, которое произойдет в текущем месяце. Как следует из опубликованного им сообщения, с 10 июня ставки по жилищным и потребительским кредитам опустятся на 2,0–3,5 процентного пункта (п.п.).

Помимо этого, с 11 июня ставки по вкладу "Лучший %" и "СберВкладу" уменьшат на 1 п.п., до 19%, а с 24-го максимальные ставки по накопительным счетам снизятся с 18 до 16% годовых.

В Сбере напомнили, что в настоящее время вклады можно оформить на текущих условиях, отметив, что корректировка условий по банковских продуктам связана с принятым Центробанком РФ решением.