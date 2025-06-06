Сбер в июне снизит ставки по ипотеке, вкладам и кредитам
Решение последовало вслед за изменением ключевой ставки
06 июня 2025, 22:55, ИА Амител
Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сбербанк анонсировал снижение ставок по ипотеке и вкладам, которое произойдет в текущем месяце. Как следует из опубликованного им сообщения, с 10 июня ставки по жилищным и потребительским кредитам опустятся на 2,0–3,5 процентного пункта (п.п.).
Помимо этого, с 11 июня ставки по вкладу "Лучший %" и "СберВкладу" уменьшат на 1 п.п., до 19%, а с 24-го максимальные ставки по накопительным счетам снизятся с 18 до 16% годовых.
В Сбере напомнили, что в настоящее время вклады можно оформить на текущих условиях, отметив, что корректировка условий по банковских продуктам связана с принятым Центробанком РФ решением.
23:53:40 06-06-2025
значит трешку свою, которая на продаже, поставлю подороже на 200 тыр. мерси
19:47:25 07-06-2025
Гость (23:53:40 06-06-2025) значит трешку свою, которая на продаже, поставлю подороже на... Такими темпами скоро Нобелевскую по экономике получите… правда, вручают её только живым, так что поспешите