Сбер вложил четверть триллиона рублей в строительство в Сибири

Наиболее активно жилую недвижимость возводят в Новосибирской области

28 января 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFHLi5g4

Строительство дома / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сбер продолжает активно развивать жилищное строительство в регионах Сибири. На начало 2025 года банк участвует в реализации сотен строительных проектов, охватывающих всю территорию работы Сибирского банка Сбера.

Общий объем строительства приближается к 4 млн квадратных метров жилой площади. Финансовая поддержка банка достигла 250 млрд рублей. В 2024 году при участии Сбера сибирские застройщики ввели в эксплуатацию 1,5 млн квадратных метров нового жилья.

Наибольшая доля строительства приходится на Новосибирскую область, где реализуют свыше 40% всех проектов. Вторую позицию занимает Красноярский край с 20%, а на Алтайский край приходится около 12%.

Кроме жилой недвижимости, Сбер направляет инвестиции на строительство значимых объектов инфраструктуры, таких как новосибирский аквапарк, горнолыжный курорт "Манжерок" в Алтайском крае и другие проекты.

"Решение жилищного вопроса остается одной из главных потребностей жителей сибирских регионов", – отметил председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.По его словам, масштабные инвестиции в развитие рынка недвижимости помогают застройщикам создавать качественное жилье, что особенно важно для удовлетворения потребностей населения.

ПАО "Сбербанк"

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