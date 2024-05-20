Сбер выдал молодым сибирякам ипотеки на 4,2 млрд рублей

Доля молодых заемщиков в регионах Сибири достигла 10%

20 мая 2024, 17:45, ИА Амител erid: LjN8KaaD4

Ипотека / Фото: pixabay.com

За первые четыре месяца 2024 года Сбер выдал сибирякам моложе 25 лет свыше 1,6 тысячи ипотек на общую сумму более 4,2 млрд рублей. Доля молодых заемщиков в 2024 году выросла, достигнув 10%.

Активнее других сибиряков молодежь оформляет ипотеку в Новосибирской области, Красноярском, Алтайском краях и в Кузбассе. В Кемеровской области также отмечена самая большая доля молодых заемщиков. Молодежь в Омской области получила на решение жилищного вопроса больше четверти миллиарда рублей, в Томской – 160 млн рублей.

В мае Сбербанк расширил ипотечное кредитование для молодежи. Теперь клиенты, которым исполнилось 18 лет, могут получить жилищный кредит для покупки или строительства загородного дома, рефинансировать кредит, а также оформить ипотеку по программе "Нецелевой кредит под залог недвижимости".

Ранее молодым людям были доступны:

базовые программы "Ипотека на вторичное жилье" и "Ипотека на новостройку";

льготные программы "Господдержка", "Семейная ипотека", "ИТ-ипотека", "Ипотека в Республике Тыва", "Дальневосточная ипотека" и "Арктическая ипотека".

"Молодым сибирякам важно иметь возможность приобретения жилья как одной из основ самостоятельной жизни и формирования собственного капитала на будущее. Сбер расширяет возможности оформления "Молодежной ипотеки", делая мечту о собственной квартире реальной", – рассказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Подать заявку на ипотеку можно онлайн на "Домклик".

ПАО Сбербанк

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