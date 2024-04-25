Клиенты Сбера сэкономили более 1,3 млрд рублей на обязательных платежах с начала года

Жители страны стали чаще компенсировать оплату "коммуналки", связи, кредитов и налогов бонусами СберСпасибо

25 апреля 2024, 14:40, ИА Амител erid: LjN8KYd85

Мобильный телефон. Оплата смартфоном / Фото: Dragana_Gordic on Freepik

За первые три месяца 2024 года пользователи программы лояльности СберСпасибо вернули бонусами 1,3 млрд рублей. И это только за оплату коммунальных услуг, связи, налогов, кредитов, образования, штрафов и других обязательных платежей. И сумма в полтора раза больше, чем за тот же период 2023 года.

Опцией "Конвертировать бонусы в рубли" в мобильном приложении СберБанк Онлайн можно воспользоваться в течение трех дней после проведения платежа. В этот же период можно обменять накопленные ранее бонусы на рубли, потраченные на регулярные платежи.

Но при этом сделать это нужно не позднее чем через 45 дней после оплаты. Деньги вернутся на карту в течение следующего дня.

Вот за что больше всего средств, компенсировав их бонусами, вернули клиенты СберСпасибо с начала года:

446,5 млн рублей – за оплаченные потребительские и ипотечные кредиты. Это в два раза больше, чем в январе-марте прошлого года. 443,6 млн рублей – платежи за услуги связи. 256,5 млн рублей – платежи за ЖКУ. Это тоже почти вдвое больше прошлогодних показателей. 37,6 млн рублей – образование. 13,5 млн рублей – налоги.

В первом квартале 2024 года регулярные платежи бонусами СберСпасибо чаще компенсировали женщины – их в 1,5 раза больше, чем мужчин. Что касается возраста, большая часть (а именно 52%) пришлась на людей от 25 до 44 лет.

Всего с марта 2023-го по март 2024 года клиенты Сбера сэкономили 5,1 млрд рублей на оплате коммунальных услуг, связи, налогов, кредитов, образования и штрафов с помощью конвертации бонусов СберСпасибо в рубли.

ПАО Сбербанк

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