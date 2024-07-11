Сбер выдал сибирским аграриям почти 7 млрд рублей льготных кредитов

Об этом представители банка рассказали на "Дне сибирского поля – 2024"

11 июля 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KBrKB

Дмитрий Солнцев на "Дне сибирского поля – 2024" / Фото предоставлено компанией

С февраля 2024 года, после запуска в России обновленной программы поддержки сельхозтоваропроизводителей, сибирские аграрии смогли получить в Сбере 6,8 млрд рублей на льготных условиях. Из этой суммы почти 2 млрд рублей выделили Алтайскому краю. Об этом на агрофоруме "День сибирского поля – 2024" рассказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

На форуме Сбер представил стенд, где продемонстрировал собственные финансовые и нефинансовые сервисы и решения компаний-партнеров.

Посетители форума могут ознакомиться с мобильным офисом банка, оснащенным современным банкоматом, решениями и сервисами от СберЗдоровья (входит в индустрию здоровья Сбера), в частности протестировать мобильный комплекс для дистанционного предрейсового и предсменного медосмотра сотрудников.

Помимо этого, на стенде можно посетить развивающие тренинги и получить индивидуальную консультацию от специалистов Сбера по продуктам как финансового, так и нефинансового характера. В том числе менеджеры банка консультируют по вопросам государственной поддержки предпринимателей, налогообложения и возможностям регистрации бизнеса в банке.

"Сбер традиционно выступает одним из крупнейших партнеров "Дня сибирского поля". Сегодня мы организовали для наших клиентов серию активностей, включая конференцию, посвященную развитию экономики, развитию сельского хозяйства. Вместе с клиентами и партнерами обсудили проблематику и возможности для роста. Получилась полезная для всех сторон дискуссия", – говорит председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

ПАО "Сбербанк"

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