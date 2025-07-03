Сбер выступил партнёром всероссийского форума "Бирюса", поддержав инициативную молодежь

На площадке банка участники обсудят инновации и новые подходы к финансовому просвещению

03 июля 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGyscLQ

Калькулятор. Деньги / Фото: ru.freepik.com

На побережье Красноярского моря стартовал 19-й форум ТИМ "Бирюса", в котором Сбер выступает в роли партнёра. Первую смену, получившую название "ФинЗОЖ", сфокусировали на вопросах финансовой безопасности. Участники, включая экспертов и гостей из разных уголков России и зарубежья, обменяются опытом и обсудят новые подходы к финансовому просвещению, а также инновации в области финансовой грамотности.

На церемонии открытия присутствовали значимые фигуры из государственных органов и финансовой сферы: глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, замминистра финансов РФ Павел Кадочников, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов, а также губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Почетными гостями стали председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев и управляющий Красноярским отделением Сбера Антон Милютин.

В этот раз Сбер на форуме организовал уютное пространство под названием "гостиная". Там участники смогут пообщаться и расслабиться, а также встретиться с экспертами, чтобы обсудить актуальные вопросы, связанные с рынками и кибербезопасностью. В этой зоне также будет работать библиотека Сбера, а для гостей предусмотрены развлекательные активности, включая возможность получить СберКарту с индивидуальной гравировкой.

"Сбер традиционно выступает партнером форума ТИМ "Бирюса" – мы не просто поддерживаем мероприятие, а инвестируем в будущее молодых лидеров. Наша цель – помочь участникам превратить их идеи в реальные проекты", – пояснил Дмитрий Солнцев.И добавил, это не просто форум, а стартовая площадка для тех, кто готов вести за собой.

Фото: ru.freepik.com

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