Сбер выступил соорганизатором Международной юридической конференции

Эксперты обсудили цифровую трансформацию в правовой сфере и другие важные направления

29 июня 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба Сибирского Сбера

В Новосибирске состоялась Международная научно-практическая конференция "Цифровизация и право: достижение национальных целей". Она прошла в рамках V Международного юридического форума "Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития". Организаторами мероприятия выступили ПАО Сбербанк и Новосибирский государственный университет экономики и управления. Участниками конференции стали российские и зарубежные эксперты в юриспруденции и праве, государственном управлении и других сфер.

В рамках конференции прошли панельные дискуссии по трем объемным блокам: цифровая трансформация в правовой сфере, новые технологии в юриспруденции и правовые решения в рамках обеспечения кибербезопасности. Сбер, как один из участников конференции, представил собственную экспертизу в области применения технологий искусственного интеллекта и цифровизации процессов.

"Внедрение цифровых решений и технологий искусственного интеллекта (ИИ) приобретает все большую актуальность в различных областях, в том числе правовом секторе. Для Сибирского Сбера – большая честь и ответственность выступить не только соорганизатором конференции, но и экспертом в части применения разработок на базе ИИ, которые компания активно внедряет в собственные процессы", – прокомментировал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Совместная со Сбербанком конференция – важная площадка для экспертного обсуждения того, как будет меняться профессия юриста, какие цифровые решения в юриспруденции используются сейчас и будут в будущем, к чему высшей школе готовиться с точки зрения содержания образовательных программ, добавил ректор НГУЭУ Павел Новгородов.

"К примеру, мы знаем, многие банки используют технологии ИИ при принятии решения о выдаче кредитов. Мы рассказываем об этом студентам, объясняем, как работают технологии ИИ, как используются большие данные для принятия решения. Также активно разрабатываются студенческие проекты, связанные с использованием технологий машинного обучения, в том числе в юриспруденции. Кроме того, мы видим, что в области цифровизации много нормативных лакун, и для нас важен профессиональный взгляд – какие законодательные инициативы необходимы для регулирования этого стремительно развивающегося направления", – подчеркнул Новгородов.