Сбербанк: ключевая ставка в декабре может вырасти до 23%

Подъем ставки ожидают в пределах 1-2%

03 декабря 2024, 14:55, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru

В Сбербанке считают высокой вероятность повышения ключевой ставки до 23%. Это может произойти на ближайшем заседании Совета директоров Центробанка 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления кредитной организации Кирилла Царева.

"Высока вероятность подъема ставки либо на один, либо на два процентных пункта, потому что мы видим, что инфляция все равно остается относительно высокой", – заявил Царев.

Центробанк держал ключевую ставку на уровне 16% годовых с конца 2023 года. Однако на фоне разогнавшейся инфляции, а также быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий начал последовательно повышать ее с июля. В последний раз ставку подняли в конце октября, до рекордных 21% годовых.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки может начаться в следующем году. Оно будет происходить по мере торможения инфляции.