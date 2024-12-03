НОВОСТИЭкономика

Сбербанк: ключевая ставка в декабре может вырасти до 23%

Подъем ставки ожидают в пределах 1-2%

03 декабря 2024, 14:55, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru
Здание Банка России / Фото: cbr.ru

В Сбербанке считают высокой вероятность повышения ключевой ставки до 23%. Это может произойти на ближайшем заседании Совета директоров Центробанка 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления кредитной организации Кирилла Царева.

"Высока вероятность подъема ставки либо на один, либо на два процентных пункта, потому что мы видим, что инфляция все равно остается относительно высокой", – заявил Царев.

Центробанк держал ключевую ставку на уровне 16% годовых с конца 2023 года. Однако на фоне разогнавшейся инфляции, а также быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий начал последовательно повышать ее с июля. В последний раз ставку подняли в конце октября, до рекордных 21% годовых.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки может начаться в следующем году. Оно будет происходить по мере торможения инфляции.

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1051266

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Экономика Россия Центробанк

Комментарии 12

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Гость

15:05:32 03-12-2024

здрасти . опять что ли

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ВВП

15:20:32 03-12-2024

Гость (15:05:32 03-12-2024) здрасти . опять что ли... Не опять, а снова. Кредиты дорогие, растут цены, растут цены, растёт инфляция и так по кругу.

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Гость

15:34:09 03-12-2024

Народ нищает как и обещали.

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Гость

15:45:22 03-12-2024

Инфляция не начнет тормозиться, пока не будут устранены причины её роста. Причины это не экономические, а политические. Вопросы надо задавать не Набиулиной, а Путину.
Доктор не сможет остановить язвенное кровотечение, если больной продолжит бухать. Надеюсь аллюзия понятна.

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Гость

18:05:12 03-12-2024

Гость (15:45:22 03-12-2024) Инфляция не начнет тормозиться, пока не будут устранены прич... если и приводить аллюзию, то такую. Доктор не может остановить болезнь, пока стремящемуся быть здоровым и справедливому человеку постоянно угрожает и строит козни хулиган-переросток с его 50 шестерками

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Гость

15:45:30 03-12-2024

ЦБ РФ так и давит развитие импортозамещения по указке МВФ.
Очень надеюсь, что в 25 году г-жа Набиулина покинет свой пост, и российские предприниматели вздохнут посвободнее и для нас, простых смертных, кредиты станут гораздо доступнее.

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Гость

15:45:37 03-12-2024

Да уже до сотки поднимайте многим уже пофигу

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Гость

16:14:30 03-12-2024

Да лучше уж ставку 7% вернуть и пусть станет доллар по 300р, инфляцию то переживем (в 90-ых пережили же), но хоть работать будем. А так куча предприятий просто обанкротится с такой ставкой, и тогда вообще никакой ЗП не увидим. Выбор то не хитры по сути

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Житель

18:43:26 03-12-2024

Гость (16:14:30 03-12-2024) Да лучше уж ставку 7% вернуть и пусть станет доллар по 300р,... Высокая инфляция не дает работать производству, у которого должен быть горизонт планирования. Это в торговле можно быстро обернуть товар и заработать. А вот попробуй при высокой инфляции просчитай производство зерна, или трактора - без представления об издержках, во что тебе встанут материалы, ГСМ и т.п. И долгосрочных сделок заключать нельзя, ибо непонятна конечная цена, кредиты банки не дадут на длительный срок... в 90-х все кругом было в у.е., если кто забыл.

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Гость

09:37:09 17-12-2024

Житель (18:43:26 03-12-2024) Высокая инфляция не дает работать производству, у которого д... вот только повышение ставки само по себе уже не показывает желаемого эффекта. при ставке 100% у цб вообще механизмов регуливания не останется? может что-то еще попробовать?

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Андрей

21:38:37 03-12-2024

Российский капитализм однако или практика узкого круга держателей основой части доходной крупной промышленности формировать бюджет страны за счет кого угодно только без своего участия

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Дмитрий

14:04:18 05-12-2024

Всё идёт от Цб, остальные банки находятся в зависимом положении.

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