Сбербанк: ключевая ставка в декабре может вырасти до 23%
Подъем ставки ожидают в пределах 1-2%
03 декабря 2024, 14:55, ИА Амител
В Сбербанке считают высокой вероятность повышения ключевой ставки до 23%. Это может произойти на ближайшем заседании Совета директоров Центробанка 20 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления кредитной организации Кирилла Царева.
"Высока вероятность подъема ставки либо на один, либо на два процентных пункта, потому что мы видим, что инфляция все равно остается относительно высокой", – заявил Царев.
Центробанк держал ключевую ставку на уровне 16% годовых с конца 2023 года. Однако на фоне разогнавшейся инфляции, а также быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий начал последовательно повышать ее с июля. В последний раз ставку подняли в конце октября, до рекордных 21% годовых.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки может начаться в следующем году. Оно будет происходить по мере торможения инфляции.
15:05:32 03-12-2024
здрасти . опять что ли
15:20:32 03-12-2024
Гость (15:05:32 03-12-2024) здрасти . опять что ли... Не опять, а снова. Кредиты дорогие, растут цены, растут цены, растёт инфляция и так по кругу.
15:34:09 03-12-2024
Народ нищает как и обещали.
15:45:22 03-12-2024
Инфляция не начнет тормозиться, пока не будут устранены причины её роста. Причины это не экономические, а политические. Вопросы надо задавать не Набиулиной, а Путину.
Доктор не сможет остановить язвенное кровотечение, если больной продолжит бухать. Надеюсь аллюзия понятна.
18:05:12 03-12-2024
Гость (15:45:22 03-12-2024) Инфляция не начнет тормозиться, пока не будут устранены прич... если и приводить аллюзию, то такую. Доктор не может остановить болезнь, пока стремящемуся быть здоровым и справедливому человеку постоянно угрожает и строит козни хулиган-переросток с его 50 шестерками
15:45:30 03-12-2024
ЦБ РФ так и давит развитие импортозамещения по указке МВФ.
Очень надеюсь, что в 25 году г-жа Набиулина покинет свой пост, и российские предприниматели вздохнут посвободнее и для нас, простых смертных, кредиты станут гораздо доступнее.
15:45:37 03-12-2024
Да уже до сотки поднимайте многим уже пофигу
16:14:30 03-12-2024
Да лучше уж ставку 7% вернуть и пусть станет доллар по 300р, инфляцию то переживем (в 90-ых пережили же), но хоть работать будем. А так куча предприятий просто обанкротится с такой ставкой, и тогда вообще никакой ЗП не увидим. Выбор то не хитры по сути
18:43:26 03-12-2024
Гость (16:14:30 03-12-2024) Да лучше уж ставку 7% вернуть и пусть станет доллар по 300р,... Высокая инфляция не дает работать производству, у которого должен быть горизонт планирования. Это в торговле можно быстро обернуть товар и заработать. А вот попробуй при высокой инфляции просчитай производство зерна, или трактора - без представления об издержках, во что тебе встанут материалы, ГСМ и т.п. И долгосрочных сделок заключать нельзя, ибо непонятна конечная цена, кредиты банки не дадут на длительный срок... в 90-х все кругом было в у.е., если кто забыл.
09:37:09 17-12-2024
Житель (18:43:26 03-12-2024) Высокая инфляция не дает работать производству, у которого д... вот только повышение ставки само по себе уже не показывает желаемого эффекта. при ставке 100% у цб вообще механизмов регуливания не останется? может что-то еще попробовать?
21:38:37 03-12-2024
Российский капитализм однако или практика узкого круга держателей основой части доходной крупной промышленности формировать бюджет страны за счет кого угодно только без своего участия
14:04:18 05-12-2024
Всё идёт от Цб, остальные банки находятся в зависимом положении.