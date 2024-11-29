Скачок или девальвация? Эксперты считают, что в ослаблении рубля существует интрига

Экономисты оценили, насколько рубль "здоров" и продолжит ли он слабеть

29 ноября 2024, 08:47, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1051266

Ослабление рубля по отношению к доллару и другим мировым валютам, продолжавшееся последние месяцы, особенно заметно проявило себя 27 ноября, когда наблюдатели заговорили о его обрушении и девальвации.

О причинах этого процесса, его влиянии на экономику страны и как долго он может продолжаться – в материале amic.ru.

Оснований для паники нет

Президент России Владимир Путин не оставил без внимания произошедшие события на валютном рынке, заявив, что оснований для паники нет, а ситуация находится под контролем.

"Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера", – заявил он на саммите ОДКБ в Казахстане.

Упомянув о факторах сезонного характера, глава государства, по сути, подверг сомнению слова наблюдателей, назвавших ослабление российской валюты девальвацией.

Следует заметить, что усилиями ЦБ, приостановившего 27 ноября покупку валюты на внутреннем рынке до конца 2024 года, дальнейшее сползание рубля вниз было все-таки остановлено. Как известно, свое решение Банк России принял "в целях снижения волатильности финансовых рынков", говорилось в опубликованном на сайте регулятора заявлении. Решение о возобновлении этих операций "будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках".

Инвестиционный банкир Евгений Коган указывает, что Банк России в тот день в самый сложный момент вмешался в ситуацию и провел валютные интервенции (экстренные покупки или продажи валюты для ее стабилизации), однако использовал не все инструменты для стабилизации.

"В запасе еще остается экстренное повышение ключевой ставки. Но это больше мера информационной политики: ЦБ внушает уверенность и держит все под контролем… Так что интервенции ЦБ – это хорошо, но, возможно, недостаточно для стабилизации курса рубля. Риск высокой волатильности остается", – написал он в своем телеграм-канале.

Бывший председатель ЦБ РФ Сергей Дубинин считает произошедшее снижение курса доллара не девальвацией, а обыкновенной волатильностью.

"Вполне возможно, что завтра произойдет снижение уровня доллара к рублю и курс вернется, скажем, на несколько рублей вниз. Сейчас доллар укрепляется по отношению ко многим валютам, не только к рублю", – заявил он в интервью НСН.

В то же время Дубинин указал, что у Банка России не так много инструментов для воздействия на валютный курс, главный из которых – повышение процентной ставки.

"Но эффективность всего этого процесса и принимаемых мер не очень высокая. Если идет внутреннее обесценивание рубля, то рано или поздно это будет проявляться, безусловно, в снижении курса. Сам тренд долгосрочный, выдается сочетанием этих факторов. Поэтому я не думаю, что можно что-то сделать. И главное, что никакой чрезвычайности в этих ситуациях нет", – полагает Дубинин.

Девальвация уже идет не первый год?

По мнению гендиректора Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимира Буева, девальвация рубля уже идет продолжительное время и будет продолжаться дальше.

"Возможно, этот процесс не будет быстрым, но этот тренд имеет место уже не первый год. В то же время власть пытается успокоить население. Тот же глава Минфина Силуанов говорит, что ослабление рубля нельзя назвать хорошим или плохим явлением, но выгодным для экспортеров. Однако воронка, в том числе валютная, продолжает затягивать, а остановка негативного процесса лежит вне сферы внутреннего экономического регулирования – в сфере геополитики", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Экономист Андрей Бунич, напротив, считает, что называть произошедшее девальвацией рубля – это будет слишком громко.

"У нас в истории бывали и гораздо большие скачки рубля – скажем, в 2022 году доллар стоил 120 рублей и ожидалось еще больше. А через некоторое время американская валюта торговалась вообще по 60 рублей. И как это называть – сначала девальвацией, а потом ревальвацией, что ли?.. – аргументировал он свои доводы в беседе с amic.ru.

Эксперт напомнил некоторые базовые параметры, определяющие сегодня курс российской валюты:

"Это модель экономического равновесия. При определенных условиях учитывается состояние торгово-платежного баланса, уровень внутренних цен. Также играют роль потребности бюджета, экономический рост, необходимость в инвестициях. Все это в совокупности определяет некий равновесный курс. Конечно, здесь тоже могут быть нюансы, но ключевую роль играют макроэкономические процессы".

Эксперт считает, что для понимания необходимо поглубже рассмотреть события 27 ноября, когда, по его мнению, имел место всего лишь скачок валютного курса, другое дело, насколько он был обоснованным. А вот здесь у собеседника есть сомнения:

"В нынешних условиях снижение на 15% за день выглядит довольно странно. Это очень похоже на спекулятивную игру, когда некие лица воспользовались существующими трудностями для извлечения дополнительной прибыли".

Вашингтон подыграл валютным спекулянтам

Андрей Бунич пояснил, что резкий подъем стоимости доллара был вызван блокированием Соединенными Штатами расчетов через Газпромбанк:

"Это был единственный банк, через который у нас шли расчеты за газ с европейскими странами, это был наш канал финансовой связи со Старым светом. И по нему неожиданно наносится удар 21 ноября. Более того, это находилось в противоречии с их ранее объявленным решением по снятию ограничений с наших крупнейших банков на сделки, связанные с энергией, включавшие также лес, уран и многое другое".

Получается, одной рукой США сняли ограничения с ведущих финучреждений РФ, а другой – наложили их на банк, ранее не попадавший под санкции. Кроме того, одновременно были введены санкции в отношении руководителей Центробанка РФ. По мнению Андрея Бунича, во всем этом была некая интрига:

"Конечно, предприятиям необходимо было время, чтобы перестроить систему расчетов с учетом снятия одних санкций и введения других. Но это могло вызвать временное прекращение потока валюты либо его ограничение. Как бы то ни было, но валютные потоки нарушились, и американцы таким образом подыграли спекулянтам, у которых есть инсайдеры в различных структурах, подавшие сигналы своим людям на валютных биржах".

Кроме того, за день до понижения курса рубля по отношению к доллару (сначала до 100) ушла в отставку первый зампред главы ЦБ Ольга Скоробогатова, которая курировала международные расчеты. В этом событии эксперт тоже видит своего рода загадку.

В целом же рубль стал в условиях, когда валюты в стране достаточно, а инструменты для регулирования курса у власти имеются, убежден Андрей Бунич:

"У нас экспорт составляет около 400 млрд долларов. А самый простой инструмент для регулирования валютного курса – это обязать продавать валютную выручку. Именно эта мера и была использована, когда в 2022-м курс доллара составил 120 рублей, а потом опустился до 60. Ввели ограничения, валюты стало много, а покупать ее никто не хотел".

Обязательную продажу половины валютной выручки в июне 2022 года отменили под предлогом того, что наличие свободных средств у компаний-экспортеров позволит им легче обходить санкции. В настоящее время у российских предприятий скопилось на заграничных счетах около 150-200 млрд долларов. Поэтому для укрепления рубля достаточно снова ввести продажу 50% полученных валютных поступлений, рассказывает Бунич.

"Другое дело, что в настоящее время нет смысла это делать, возвращаться к уровню, скажем, 80 рублей за доллар в условиях, когда установился более высокий уровень цен. Это обернется повышенной нагрузкой на бюджет экспортеров и других экономических субъектов. Это также будет удар по торговому балансу, ведь его профицит – это наш сегодняшний козырь в мировой экономике".

Импортеры сегодня не в обиде

По мнению Андрея Бунича, исходя из макроэкономических параметров, оправданный курс на сегодня составляет 100 рублей за доллар, учитывая рост цен в стране за последний год:

"Валюта в стране есть, оснований полагать, что курс рубля в ближайшее время полетит вниз, я просто не вижу. Плохо, что выросли цены, назад их уже не вернешь – это все равно, что пытаться запихать пасту обратно в тюбик. Однако запас прочности у импортеров довольно приличный, поэтому существенного повышения стоимости импортных товаров вряд ли ожидать стоит, особенно в условиях, когда потребитель на пределе покупательных возможностей".

По мнению эксперта, в будущем финансовые власти должны быть готовы к такого рода неожиданностям:

"На случай вывода американцами Газпромбанка должны быть подготовлены параллельные каналы поступления валюты, которые бы автоматически замещали выбывшую структуру. Это же азбучные вещи".

Что касается курса доллара, Андрей Бунич полагает, что он будет колебаться на уровне 100-110 рублей.

Экономист не верит, что цены на импортные товары должны резко повыситься после событий 27 ноября: