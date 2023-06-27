Сбербанк посодействует оперативному получению субсидий по программе газификации

Открыв аккредитив в банке можно максимально коротким путем пройти один из важных этапов подключения дома к газу

27 июня 2023, 13:05, ИА Амител

Подключение газа / Фото: senivpetro / freepik.com

Сбербанк, администрация Омска, МФЦ и Газораспределительная компания подписали два соглашения по программам газификации. Они будут распространяться на двух уровнях: региональном и федеральном.

Сбер откроет аккредитивы, использование которых поможет оперативно и прозрачно получить государственные субсидии по программе газификации.

Чтобы стать участником Федеральной программы "Чистый воздух" и без прохождения лишних инстанций открыть аккредитив на нужную сумму в банке, необходимо обратиться в администрацию своего округа.

"Аккредитивы – это один из самых безопасных и надежных способов расчетов. Применительно к программе газификации, с их помощью можно максимально коротким и простым путем пройти один из важных этапов подключения своего дома. Потребитель, по сути, оплачивает услугу только по факту, газораспределительная организация страхует себя от рисков неплатежей, а государство получает возможность контролировать целевое использование средств субсидии", – говорит председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Жители Омской области могут воспользоваться услугой также в рамках региональной программы.

В этом случае, чтобы открыть аккредитив, нужно обратиться в ближайший многофункциональный центр (МФЦ), где сотрудники на месте зарегистрируют гражданина и направят в отделение Сбера. Механизм уже запущен в работу – на днях на первый аккредитив, открытый в одном из офисов Сбера, были зачислены средства.