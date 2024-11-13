Сделки по семейной и IT-ипотеке возобновит Сбербанк

Выдачу льготных ипотечных кредитов начнут с 15 ноября

13 ноября 2024, 10:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Сбербанк возобновит сделки по льготным программам "Семейная ипотека" и "Ипотека для IT". Об этом сообщает ТАСС.

"Льготные программы остаются ключевым драйвером спроса на первичном рынке жилой недвижимости. Так, в октябре по программе "Семейная ипотека" доля выдач составила 81% от общего количества кредитов Сбера на новостройки", – говорится в сообщении пресс-службы организации.

Также в банке уточнили, что минимальный размер первоначального взноса по льготным программам составит 20,1% по объектам партнеров-застройщиков. Этот же уровень сохранят при оформлении ипотеки с увеличенным лимитом, а также с помощью оплаты комиссии застройщиком. В остальных случаях размер первоначального взноса начнется с 50,1%.

Ранее Сбер приостановил запись на сделки по семейной ипотеке в связи с исчерпанием лимита по госпрограмме. В банке пояснили, что запись сделки возобновят сразу после выделения дополнительного лимита.