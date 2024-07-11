Сбербанк просят прекратить выпуск карт с радужным единорогом

Депутат Останина заявила, что об этом просят родители

11 июля 2024, 23:20, ИА Амител

Детская карта Сбербанка с единорогом / Фото: Сбербанк

Глава комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя Германа Грефа, главы Сбербанка. В своем обращении она просит прекратить выпуск детских карт с изображением радужного единорога, ссылаясь на запрет и признание экстремистским движения ЛГБТ в России. Запрос был получен РИА Новости.

"Уважаемый Герман Оскарович, просим вас принять во внимание мнение родителей и депутатов нашего Комитета о необходимости соблюдения действующего законодательства Российской Федерации. Просим вас остановить выпуск "Детской СберКарты" с изображением радужного единорога, который является символом движения ЛГБТ, признанного экстремистским и запрещенного в России", – написала Останина.

Останина также отметила, что в комитет Госдумы поступают обращения от родителей, которые возмущены выпуском дебетовых карт "Детская СберКарта" с изображением радужного единорога. Она подчеркнула, что "радужная символика" является атрибутом движения ЛГБТ, которое запрещено в России.

Депутат напомнила, что 5 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал два закона, вводящих запреты на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смену пола, а также распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях среди несовершеннолетних. Кроме того, были ужесточены наказания за правонарушения в этой области.

*ЛГБТ-движение – экстремистская организация, запрещенная в России

