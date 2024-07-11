Сбербанк просят прекратить выпуск карт с радужным единорогом
Депутат Останина заявила, что об этом просят родители
11 июля 2024, 23:20, ИА Амител
Глава комитета Государственной Думы по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя Германа Грефа, главы Сбербанка. В своем обращении она просит прекратить выпуск детских карт с изображением радужного единорога, ссылаясь на запрет и признание экстремистским движения ЛГБТ в России. Запрос был получен РИА Новости.
"Уважаемый Герман Оскарович, просим вас принять во внимание мнение родителей и депутатов нашего Комитета о необходимости соблюдения действующего законодательства Российской Федерации. Просим вас остановить выпуск "Детской СберКарты" с изображением радужного единорога, который является символом движения ЛГБТ, признанного экстремистским и запрещенного в России", – написала Останина.
Останина также отметила, что в комитет Госдумы поступают обращения от родителей, которые возмущены выпуском дебетовых карт "Детская СберКарта" с изображением радужного единорога. Она подчеркнула, что "радужная символика" является атрибутом движения ЛГБТ, которое запрещено в России.
Депутат напомнила, что 5 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал два закона, вводящих запреты на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смену пола, а также распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях среди несовершеннолетних. Кроме того, были ужесточены наказания за правонарушения в этой области.
*ЛГБТ-движение – экстремистская организация, запрещенная в России
23:33:31 11-07-2024
22 декабря 2010, 13:06 Общество
Сын депутата признал результаты следствия
Сын депутата-коммуниста Нины Останиной признался в убийстве...
00:17:39 12-07-2024
Газета Ру (23:33:31 11-07-2024) 22 декабря 2010, 13:06 ОбществоСын депутата признал резу... Это другое
08:57:44 12-07-2024
Газета Ру (23:33:31 11-07-2024) 22 декабря 2010, 13:06 ОбществоСын депутата признал резу...
Вот к чему приводит слабоумная мать в семье.
У единорога даже нет чёткого разделения на цвета. Если мы будем и дальше запрещать спектр, то предлагаю запретить раздел оптики в физике, а то детишки не дай бог увидят радугу в учебнике.
14:04:42 12-07-2024
Газета Ру (23:33:31 11-07-2024) 22 декабря 2010, 13:06 ОбществоСын депутата признал резу... его подставила радуга
04:13:38 12-07-2024
И эти люди запрещают Герману Грефу ковыряться в носу, ой не в носу.. Единорог вообще то на гербе до Романовых был.
05:13:43 12-07-2024
Я живу на улице Радужной, нас теперь всех под запрет? и на радугу в небе нельзя смотреть? Совсем с ума посходили. Проблем больше нет
09:23:30 12-07-2024
Гость (05:13:43 12-07-2024) Я живу на улице Радужной, нас теперь всех под запрет? и на р... переименовать.
чем вам собственно не нравится жить на улице "имени депутата милонова"?
14:08:40 12-07-2024
Гость (05:13:43 12-07-2024) Я живу на улице Радужной, нас теперь всех под запрет? и на р... Опасно. Могут переименовать, а могут и сносить начать. Ни одно решение начальничков не удивит, живут они в своей воображаемой стране.
05:51:53 12-07-2024
Родители просят? Это типа как пенсионеры просили пенсионный возраст поднять?
06:07:48 12-07-2024
Останина также отметила, что в комитет Госдумы поступают обращения от родителей, которые возмущены выпуском дебетовых карт "Детская СберКарта" с изображением радужного единорога. ---- этих бы на девиации проверить сразу. А на место главы комитета по защите семьи поискать достойного и адекватного человека
14:12:44 12-07-2024
Гость (06:07:48 12-07-2024) Останина также отметила, что в комитет Госдумы поступают обр... Адекватные и достойные могут реальными делами занятся. это опасно. Таких и близко к думе не пустят.
06:41:59 12-07-2024
Останина, покажи хоть одно письмо родителей по этому поводу)
08:00:22 12-07-2024
А зачем, правда, Сбер радугу на карте изобразил? Ну мог же Чебурашку или Карлсона. Может тонкий юмор, что банкиров часто этими ругают
09:09:57 12-07-2024
Гость (08:00:22 12-07-2024) А зачем, правда, Сбер радугу на карте изобразил? Ну мог же Ч... Хм, а ничего, что Чебурашка с Геной живут вместе, а они оба мальчики?) Думаете, никто бы не докопался? А Карлсон вообще вражеский. Отличное предложение - вместо того, чтобы посылать дебилов туда, куда Макар телят не гонял, вы предлагаете обложиться подушками. Так не поможет, докопаться, как известно, и до столба можно. Продолжайте прятать голову в песок дальше в надежде на то, что вас не пнут по корме.
09:26:51 12-07-2024
Гость (09:09:57 12-07-2024) Хм, а ничего, что Чебурашка с Геной живут вместе, а они оба ... И ещё у них голубой вагон бежит, качается! И прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте... кино покажет, на колени посадит, эскимо даст..
09:51:22 12-07-2024
Гость (09:26:51 12-07-2024) И ещё у них голубой вагон бежит, качается! И прилетит вдруг ... Я все мечтаю, чтобы оскорбились верующие - так-то по Библии радуга - символ завета между Богом и людьми)
10:37:47 12-07-2024
Гость (09:51:22 12-07-2024) Я все мечтаю, чтобы оскорбились верующие - так-то по Библии ... А я всё жду, что оскорбятся лепреконы- как известно, радуга указывает на место, где ирландские гномы-башмачники (лепреконы) прячут горшок с золотом.
10:54:47 12-07-2024
Гость (10:37:47 12-07-2024) А я всё жду, что оскорбятся лепреконы- как известно, радуга ... гейропецы их давно того.
они, говорят, в тульскую губернию переехали
08:20:07 12-07-2024
Как депутаты умудряются в единорогах находить связь с ЛГБТ, когда уже начнут лишать мандатов депутатов за бредовые инициативы.
08:37:01 12-07-2024
Ну да, надо фото ее сына там разместить. Чтобы все знали и помнили. С детства
09:00:03 12-07-2024
Так в чем проблема? Не хотят родители пользовать карту - не оформляют своему ребенку, и все дела. Интересно, на компании на пляже, у которых над головой голубое небо и иногда радуга, никто еще заяву не накатал? А надо бы проверить...
09:06:05 12-07-2024
Пластилин, фломастеры то же запретить? или выпускать только коричневого цвета? Совсем уже с ума посходили.
09:30:15 12-07-2024
Гость (09:06:05 12-07-2024) Пластилин, фломастеры то же запретить? или выпускать только коричневого цвета ну почему... еще красный добавить можно
12:05:02 12-07-2024
гость (09:30:15 12-07-2024) ну почему... еще красный добавить можно... смешно и страшно
09:25:41 12-07-2024
На провокацию похоже. Ну вот не верится, что это они случайно. Что даже не думали об этом, потому что нормальные люди, не озабоченные, и чисто случайно им нравится радуга. Да ну нафиг. Скорее тонкая провокация
10:10:05 12-07-2024
Надо все цвета запретить. Все только в оттенки серого!
10:41:27 12-07-2024
Связь Сбера с ЛГБТ, а не с радугой, видна сразу! На флаге ЛГБТ - 6 цветных полос, как и на сберовском динозаврике, а у радуги 7 цветов! Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан.©
13:44:58 12-07-2024
Гость (10:41:27 12-07-2024) Связь Сбера с ЛГБТ, а не с радугой, видна сразу! На флаге ЛГ... Связь Сбера с ЛГБТ, а не с радугой, видна сразу! --- так даже без радуги некоторые так про них думают, а они получается усилили впечатление
10:50:00 12-07-2024
ГДЕ ТАМ РАДУГА???? мФорма другая. Последовательность цветов не та. Просто разноцветный хвост!!. Петухов запретить, у них хвосты бывают разноцветные. Да еще и ассоциации со словом петух у многих провокационные
10:30:04 13-07-2024
Надо запретить наркотики в госДуре.