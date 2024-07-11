Депутат Госдумы с Алтая поддержала запрет на развод с неверной беременной женой
Останина подчеркнула, что не слабые мужчины могут воспитывать чужих детей
11 июля 2024, 14:00, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина раскритиковала предложение разрешить мужу разводиться с неверной женой в случае если она нагуляла ребенка, пишет "Парламентская газета".
Ранее депутат Евгений Марченко внес в ГД законопроект, предлагающий дополнить статью 17 Семейного кодекса, запрещающую разводиться с супругой во время беременности и в течение года после рождения ребенка. По его мнению, необходимо внести уточнение, что речь идет об общих детях, а не о нагулянных.
Марченко указал, что его поправка полезна, поскольку суд при наличии результатов экспертизы ДНК, исключающей отцовство мужа, может спокойно развести супругов.
Останина, комментируя инициативу, подчеркнула, что обстоятельства могут быть разными в случаях, когда ребенок не от супруга, и защищать нужно, прежде всего, женщину с малышом, которые находятся в уязвимом положении.
"Я против того, чтобы мужчина таким способом защищал свои права. Ну что у нас такие слабые мужчины, что ли? Что им необходимы новые аргументы, чтобы не выполнять обещания перед женщиной и не воспитывать детей? Мы живем в ХХI веке, в гуманном обществе, усыновляем и опекаем чужих детей. Так, может, стоит защищать не себя, а женщину, которая в состоянии беспомощности должна еще и о ребенке заботиться?" – заявила Останина.
Ранее Останина назвала глупостью идею закрепить за отцами статус главы семьи.
14:09:16 11-07-2024
Есть пары, созданные для любви, мы же были созданы для развода... Якобина с детства не любила меня и, нужно отдать ей должное, сумела вызвать во мне ответные чувства. В церкви на вопрос священника, хотим ли мы стать мужем и женой, мы дружно ответили: «Нет!» — и нас тут же обвенчали. После венчания мы уехали с супругой в свадебное путешествие: я в Турцию, она в Швейцарию. И три года жили там в любви и согласии... Чтобы влюбиться, достаточно и минуты. Чтобы развестись, иногда приходится прожить 20 лет вместе... В своё время Сократ как-то мне сказал: «Женись непременно. Попадётся хорошая жена — станешь счастливым, плохая — станешь философом». Не знаю, что лучше. И да здравствует развод, господа! Он устраняет ложь, которую я так ненавижу! ©
14:10:15 11-07-2024
Жена-мужу: хватит шляться по бабам, унас пятеро детей,и ни одного от тебя!
14:23:33 11-07-2024
гость (14:10:15 11-07-2024) Жена-мужу: хватит шляться по бабам, унас пятеро детей,и ни о... и что вы ей ответили?
14:12:03 11-07-2024
Вот интересно услышать мнение мужа, данного персонажа, как он отнесётся к своей неверной жене?
14:15:25 11-07-2024
Магнитные бури у них там что ли уже начались???
20:34:36 11-07-2024
Гость (14:15:25 11-07-2024) Магнитные бури у них там что ли уже начались???... Такое ощущение, что они там бредятина, если всерьёз такое обсуждают
14:17:10 11-07-2024
Останина, комментируя инициативу, подчеркнула, что обстоятельства могут быть разными в случаях, когда ребенок оказывается не от супруга, и защищать нужно, прежде всего, женщину с малышом, которые находятся в уязвимом положении.
"Я против того, чтобы мужчина таким способом защищал свои права.////// Так пусть тогда государство заботится о женщине и малыше, а так же ищет биологического отца и заставляет его содержать своего ребенка и его мать. Почему хотят переложить ответственность на совершенно чужого ребенку человека?
14:22:41 11-07-2024
Кто дал право рассуждать о том, каким должен быть мужчина? Села в депутатское кресло, сиди себе спокойненько, получай откатики да молчи в тряпочку...
14:26:29 11-07-2024
Ещё один аргумент в пользу того, что не стоит заключать официальный брак.
14:28:59 11-07-2024
подчеркнула, что не слабые мужчины могут воспитывать чужих детей"
Я согласен,если мужик взял в жёны женщину с ребёнком!
Но когда ему нахлобучили рога,при этом забеременев,он ещё и должен сураза воспитывать???!!!
Останина сколько таких детей мужу нарожала? Он у неё "не слабый"?
14:30:54 11-07-2024
Почему-то государство строго карает изменников Родины, предателей, но устами этой неприятной женщины защищает изменников и предателей на бытовом уровне. Шизофрение или двуличие? Или рыльце в пушку? Кстати, завтра праздник церковный- День Иуды. Не забудьте поздравить кого считаете нужным...
14:50:28 11-07-2024
Гость (14:30:54 11-07-2024) Почему-то государство строго карает изменников Родины, преда... Ни то, ни другое. Просто хайповая тема. Соответствует основному вектору заботы о судьбах родины. Попробуй теперь скажи, что человек там зря сидит и не работает. Она о России думает, о её светлом будущем. А это значит избиратели сделали правильный выбор
15:07:16 11-07-2024
Проблемы в нашей стране умеют решать только запретами и наказаниями.
17:29:31 11-07-2024
У Останинной сын убийца. Какое она имеет моральное право россиян жизни учить?
18:21:52 11-07-2024
Останина, откажись от зарплаты депутата в пользу малоимущих, что у нас, слабые и безответственные депутаты что ли?
18:42:11 11-07-2024
У госдумовских бабушек и дедушек давно уже деменция наступила.
20:10:11 11-07-2024
Вот если мы жители Алтайского края депутата в думу выбрали, то можно ли её обратно разобрать оттуда?
13:35:02 12-07-2024
"Что им необходимы новые аргументы, чтобы не выполнять обещания перед женщиной и не воспитывать детей?.." Она в своем уме? А изначально в этой ситуации разве женщина не должна выполнять обещание перед своим мужчиной, раз назвалась женой, хранить ему верность? Нагуляла, а теперь вопросы к ответственности мужчин? Считаю при подтверждении того, что ребенок не от него, муж имеет право на развод, если сам так решит. А женщина пускай отвечает за свои безответственные действия.