Депутат Госдумы с Алтая поддержала запрет на развод с неверной беременной женой

Останина подчеркнула, что не слабые мужчины могут воспитывать чужих детей

11 июля 2024, 14:00, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина раскритиковала предложение разрешить мужу разводиться с неверной женой в случае если она нагуляла ребенка, пишет "Парламентская газета".

Ранее депутат Евгений Марченко внес в ГД законопроект, предлагающий дополнить статью 17 Семейного кодекса, запрещающую разводиться с супругой во время беременности и в течение года после рождения ребенка. По его мнению, необходимо внести уточнение, что речь идет об общих детях, а не о нагулянных.

Марченко указал, что его поправка полезна, поскольку суд при наличии результатов экспертизы ДНК, исключающей отцовство мужа, может спокойно развести супругов.

Останина, комментируя инициативу, подчеркнула, что обстоятельства могут быть разными в случаях, когда ребенок не от супруга, и защищать нужно, прежде всего, женщину с малышом, которые находятся в уязвимом положении.

"Я против того, чтобы мужчина таким способом защищал свои права. Ну что у нас такие слабые мужчины, что ли? Что им необходимы новые аргументы, чтобы не выполнять обещания перед женщиной и не воспитывать детей? Мы живем в ХХI веке, в гуманном обществе, усыновляем и опекаем чужих детей. Так, может, стоит защищать не себя, а женщину, которая в состоянии беспомощности должна еще и о ребенке заботиться?" – заявила Останина.

Ранее Останина назвала глупостью идею закрепить за отцами статус главы семьи.