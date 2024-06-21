Сбербанк завершает прием заявок по льготной ипотеке под 8%

По одобренным заявкам, где кредитный договор еще не подписан, однако есть запись на сделку, кредиты будут выдавать до 24 июня

21 июня 2024, 21:33, ИА Амител

Ключи от дома / Фото: unsplash.com

Сбер с 21 июня прекращает прием заявок и запись на сделки по ипотеке с господдержкой. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что по договорам, подписанным до 21 июня, выдачи пройдут в полном объеме. По одобренным заявкам, где кредитный договор еще не подписан, однако есть запись на сделку, кредиты будут выдавать до 24 июня.

Кроме того, Сбер также продолжает прием заявок по IT-ипотеке, но временно приостанавливает выдачу таких кредитов.

В пресс-службе напомнили, что массовая льготная программа "Господдержка" была запущена в 2020 году. С момента запуска Сбер выдал 868,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму около 3 трлн рублей.