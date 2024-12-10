Сбережения клиентов-физлиц ПСБ в Алтайском крае "потяжелели" на треть

Наиболее популярны краткосрочные депозиты

10 декабря 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KPvXD

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За прошедший год жители Алтайского края существенно нарастили объем своих сбережений в ПАО "Промсвязьбанк": с ноября 2023-го их совокупный объем увеличился на 30%. При этом более половины клиентских средств размещено на депозитах и накопительных счетах, прирост которых составил 11%. Около 35% всех сбережений приходится на срочные вклады, объемы которых выросли на 13%. Сохраняющаяся привлекательность классических финансовых инструментов объясняется их стабильной доходностью, что особенно важно в текущей экономической обстановке.

Среди наиболее востребованных у клиентов региона продуктов можно выделить краткосрочные депозиты "Мой доход" и "Сильная ставка". Их гибкие условия позволяют оперативно реагировать на изменения финансового рынка. Популярностью пользуется и накопительный счет "Про запас", который на протяжении первых двух месяцев после открытия предлагает повышенную ставку для новых клиентов. Выбор этого продукта зачастую обусловлен намерением целенаправленно формировать капитал для будущих целей.

"Вклады и накопительные счета традиционно популярны у наших клиентов, и сегодня они на пике спроса благодаря высоким ставкам. Депозиты ПСБ стали для жителей края оптимальным инструментом для формирования и сохранения накоплений в ситуации неопределенности. Жители Алтайского края и Республики Алтай также оценили разнообразие финансовых продуктов для разных целей и простоту оформления депозитов ПСБ", – отмечает директор ПСБ в Барнауле Ольга Ермолова.

ПАО "Промсвязьбанк"

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