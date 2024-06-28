СберСтрахование застраховало малый бизнес в Сибири на 5,5 млрд рублей

Больше всего договоров, оформленных в регионе, приходится на Алтайский и Красноярский края, а также Новосибирскую область

28 июня 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KHkgo

Подпись документа. Страхование / Фото: freepik.com

В период с января по май 2024 года предприятия малого и микробизнеса Сибири застраховались на общую сумму 5,5 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в Новосибирске рассказал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Наибольшее количество договоров приходится на Алтайский (33%), Красноярский (24%) края и Новосибирскую область (17%). Сумма страхования, на которую представители малого бизнеса в Сибири страхуют свое дело, увеличилась на 119%.

Наиболее часто комплексную страховку для своего бизнеса оформляют предприниматели, работающие в сферах оптовой и розничной торговли (25%), растениеводства и животноводства (16%), пассажирских и грузовых перевозок (4%), а также в ресторанном бизнесе, кафе и строительстве (по 3%).

"Согласно статистике СберСтрахования за 2023 год, самый большой ущерб малому и микробизнесу причинили пожары и стихийные бедствия. Средняя выплата по этим страховым случаям составила 2,4 млн и 1,2 млн рублей соответственно. К сожалению, ввиду ограниченного штата сотрудников и финансовых возможностей фактически любое происшествие может привести к приостановке деятельности предпринимателя", – говорит Дмитрий Солнцев.По его словам, страховой полис покрывает такие ситуации и помогает как можно скорее возобновить деятельность. Например, у одного из клиентов загорелся автосервис. Выплата в размере 3,8 млн рублей позволила ему отремонтировать помещение и возобновить ремонт автомобилей. При этом стоимость страхового полиса составляла всего 20,3 тысячи рублей.

ПАО Сбербанк

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