Сбежавшая из 14-летнего плена рассказала о своем похитителе и спасении
Владимир почти все время держал пленницу в комнате и часто бил по голове. Удары были такой силы, что она забыла все контактные данные своих родных и не могла позвонить сестре
31 июля 2023, 15:54, ИА Амител
Сбежавшая из плена в Челябинской области девушка рассказала, что ее похититель убил другую пленницу. Как сообщает Telegram-канал Baza, она рассказала, что мама преступника помогла ей с побегом.
Екатерина рассказала, что однажды Владимир, похититель, познакомил ее с другой девушкой, которую представил своей женой. Позднее она призналась Кате, что мужчина наврал. Однажды у Владимира и девушки случился конфликт, из-за того что она пыталась позвать на помощь. Во время ссоры он несколько раз ударил "жену" ножом. После чего расчленил и закопал останки на участке.
Сбежавшая также рассказала, что Владимир почти все время держал ее в комнате и часто бил по голове. Удары были такой силы, что она забыла все контактные данные своих родных и не могла позвонить сестре. Когда мужчина уходил, то связывал девушку, пристегивал к балке и заклеивал рот скотчем.
Выпускал Екатерину похититель лишь для помощи по дому. Соседи не догадывались о происходящем – двор был окружен забором, а сам Владимир редко выходил из дома. Женщина долгое время боялась побега, поскольку Владимир ходил за ней с ножом.
В последние месяцы мужчина часто и много пил, угрожал убийством и Екатерине, и матери. В один момент нервы пожилой женщины не выдержали и она вызвала психиатров. Самой Кате она посоветовала бежать, поскольку другого шанса у нее уже не будет.
17:06:42 31-07-2023
Сейчас можно с помощью компьютерной программы держать электронных рабов и пытать их годами, находясь у себя дома. Развлекаясь, людей пытают и убивают (в Барнауле в т.ч.) Полиция этими преступлениями не занимается. 31 июля Всемирный день жертв кибертерроризма.
17:14:39 31-07-2023
А "терпеливая" мать соучастницей не пойдет?
01:10:48 01-08-2023
Гость (17:14:39 31-07-2023) А "терпеливая" мать соучастницей не пойдет?... Вот тоже интересует. Родила и врсптала такого выродка, еще и прикрывала его преступления годами. А теперь будто не причем.