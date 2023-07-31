Сбежавшая из 14-летнего плена рассказала о своем похитителе и спасении

Владимир почти все время держал пленницу в комнате и часто бил по голове. Удары были такой силы, что она забыла все контактные данные своих родных и не могла позвонить сестре

31 июля 2023, 15:54, ИА Амител

Фото: Baza

Сбежавшая из плена в Челябинской области девушка рассказала, что ее похититель убил другую пленницу. Как сообщает Telegram-канал Baza, она рассказала, что мама преступника помогла ей с побегом.

Екатерина рассказала, что однажды Владимир, похититель, познакомил ее с другой девушкой, которую представил своей женой. Позднее она призналась Кате, что мужчина наврал. Однажды у Владимира и девушки случился конфликт, из-за того что она пыталась позвать на помощь. Во время ссоры он несколько раз ударил "жену" ножом. После чего расчленил и закопал останки на участке.

Сбежавшая также рассказала, что Владимир почти все время держал ее в комнате и часто бил по голове. Удары были такой силы, что она забыла все контактные данные своих родных и не могла позвонить сестре. Когда мужчина уходил, то связывал девушку, пристегивал к балке и заклеивал рот скотчем.

Выпускал Екатерину похититель лишь для помощи по дому. Соседи не догадывались о происходящем – двор был окружен забором, а сам Владимир редко выходил из дома. Женщина долгое время боялась побега, поскольку Владимир ходил за ней с ножом.

В последние месяцы мужчина часто и много пил, угрожал убийством и Екатерине, и матери. В один момент нервы пожилой женщины не выдержали и она вызвала психиатров. Самой Кате она посоветовала бежать, поскольку другого шанса у нее уже не будет.