Житель Челябинской области 14 лет держал девушку в плену

Сбежать она смогла, когда насильнику стало плохо

31 июля 2023, 15:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Женщина в Челябинской области выбралась из плена спустя 14 лет. Об этом сообщает Baza.

В 2009 году девушка познакомилась с мужчиной, он пригласил ее домой, где запер, угрожая ножом. На дверь похититель накинул навесной замок, а на окна поставил решетки. Сообщается, что все это время в том же доме жила его мама. По словам похищенной, мужчина избивал ее и насиловал.

Сбежать жертве помог случай. Мужчина почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую, а девушка воспользовалась моментом и сбежала. По ее словам, еще одну свою жертву истязатель убил.