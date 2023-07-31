Житель Челябинской области 14 лет держал девушку в плену
Сбежать она смогла, когда насильнику стало плохо
31 июля 2023, 15:21, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Женщина в Челябинской области выбралась из плена спустя 14 лет. Об этом сообщает Baza.
В 2009 году девушка познакомилась с мужчиной, он пригласил ее домой, где запер, угрожая ножом. На дверь похититель накинул навесной замок, а на окна поставил решетки. Сообщается, что все это время в том же доме жила его мама. По словам похищенной, мужчина избивал ее и насиловал.
Сбежать жертве помог случай. Мужчина почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую, а девушка воспользовалась моментом и сбежала. По ее словам, еще одну свою жертву истязатель убил.
15:36:15 31-07-2023
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