НОВОСТИПроисшествия

Сбежавший от хозяина ротвейлер покусал двух девочек под Новосибирском

Местные заявляют, что боятся выпускать детей на улицу после случившегося

26 мая 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В селе Луговом Новосибирской области сбежавший от хозяина ротвейлер покусал двух девочек. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

По словам очевидцев, собака изорвала одному ребёнку руки и ноги, а вторую девочку "прикусила". 

Судя по кадрам переписки с хозяином животного, опубликованным в соцсетях, мужчина извинился за случившееся и отметил, что упустил собаку.

При этом люди заявляют, что боятся отпускать детей на прогулку из-за происшествия.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 7

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Гость

14:20:13 26-05-2023

Зоошизы. Виноваты,естественно,девочки.

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Гость

14:31:05 26-05-2023

За невоспитанного ротвейлера нужно отвечать. Вобще, ротвейлеры умные собаки. Злобный ротвейлер - вина хозяина однозначно.

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Гость

14:34:27 26-05-2023

Гость (14:31:05 26-05-2023) За невоспитанного ротвейлера нужно отвечать. Вобще, ротвейле... чистокровные - умные. а если смесь - то агрессивные

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Гость

15:23:46 26-05-2023

Гость (14:31:05 26-05-2023) За невоспитанного ротвейлера нужно отвечать. Вобще, ротвейле... Ротвейлер изначально выводился для охоты на беглых рабов, у него в природе заложено рвать и убивать. Они все "воспитанные" до определенного момента, потом крышу сносит и идут в разнос. Хозяина собаки нужно посадить лет на 10

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Гость

14:34:39 26-05-2023

Зоошизы. Виноваты,естественно,--- ну вобще, некоторые детишечки от ротвейлера не сильно отличаются - в утренней новости пацана до судорог уделали.

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Гость

15:49:52 26-05-2023

Нужно что то делать с зоофилами. Написал писанину против людей, за собак, получай через пару дней безногую, блохастую собаку, на пожизненное содержание, под роспись от участкового.

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Гость

15:59:48 26-05-2023

Ротвейлер изначально выводился для охоты на беглых рабов, ---- а хаски - вобще бывшие волки)), но добрейшие собаки. У любой собаки с крышей порядок, если с хозяином повезет.

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