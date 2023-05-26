Сбежавший от хозяина ротвейлер покусал двух девочек под Новосибирском
Местные заявляют, что боятся выпускать детей на улицу после случившегося
26 мая 2023, 14:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В селе Луговом Новосибирской области сбежавший от хозяина ротвейлер покусал двух девочек. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
По словам очевидцев, собака изорвала одному ребёнку руки и ноги, а вторую девочку "прикусила".
Судя по кадрам переписки с хозяином животного, опубликованным в соцсетях, мужчина извинился за случившееся и отметил, что упустил собаку.
При этом люди заявляют, что боятся отпускать детей на прогулку из-за происшествия.
14:20:13 26-05-2023
Зоошизы. Виноваты,естественно,девочки.
14:31:05 26-05-2023
За невоспитанного ротвейлера нужно отвечать. Вобще, ротвейлеры умные собаки. Злобный ротвейлер - вина хозяина однозначно.
14:34:27 26-05-2023
Гость (14:31:05 26-05-2023) За невоспитанного ротвейлера нужно отвечать. Вобще, ротвейле... чистокровные - умные. а если смесь - то агрессивные
15:23:46 26-05-2023
Гость (14:31:05 26-05-2023) За невоспитанного ротвейлера нужно отвечать. Вобще, ротвейле... Ротвейлер изначально выводился для охоты на беглых рабов, у него в природе заложено рвать и убивать. Они все "воспитанные" до определенного момента, потом крышу сносит и идут в разнос. Хозяина собаки нужно посадить лет на 10
14:34:39 26-05-2023
Зоошизы. Виноваты,естественно,--- ну вобще, некоторые детишечки от ротвейлера не сильно отличаются - в утренней новости пацана до судорог уделали.
15:49:52 26-05-2023
Нужно что то делать с зоофилами. Написал писанину против людей, за собак, получай через пару дней безногую, блохастую собаку, на пожизненное содержание, под роспись от участкового.
15:59:48 26-05-2023
Ротвейлер изначально выводился для охоты на беглых рабов, ---- а хаски - вобще бывшие волки)), но добрейшие собаки. У любой собаки с крышей порядок, если с хозяином повезет.