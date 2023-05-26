Сбежавший от хозяина ротвейлер покусал двух девочек под Новосибирском

Местные заявляют, что боятся выпускать детей на улицу после случившегося

26 мая 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В селе Луговом Новосибирской области сбежавший от хозяина ротвейлер покусал двух девочек. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

По словам очевидцев, собака изорвала одному ребёнку руки и ноги, а вторую девочку "прикусила".

Судя по кадрам переписки с хозяином животного, опубликованным в соцсетях, мужчина извинился за случившееся и отметил, что упустил собаку.

При этом люди заявляют, что боятся отпускать детей на прогулку из-за происшествия.