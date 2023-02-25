Сбил трамвай. В соцсетях рассказали подробности наезда на пешехода в Барнауле

В полиции при этом сообщали, что на мужчину наехал автомобиль

25 февраля 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

В Барнауле родственник пострадавшего на улице Анатолия мужчины рассказал подробности ДТП с его участием. Сообщение горожанина опубликовано в сообществе Barnaul 22.

Ранее в краевом МВД рассказали, что разыскивают водителя, который 23 февраля сбил 43-летнего пешехода рядом с трамвайными путями. При этом член семьи раненого утверждает, что никакого автомобиля в ДТП не было.

"Парень рассказывает, что его отчим по имени Николай вышел из трамвая. Затем трамвай тронулся и зацепил мужчину зеркалом. Николай поскользнулся и упал, ногой угодил под колёса. Сейчас мужчина лежит в "Моторщиках", ногу ему ампутировали чуть ниже колена", – говорится в сообщении.

Официальных подтверждений этим словам нет.