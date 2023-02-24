В Барнауле водитель сбил пешехода и скрылся в неизвестном направлении

Автомобиль тоже не установлен

24 февраля 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: vk.com/incident22

В Барнауле разыскивают водителя, который вечером 23 февраля сбил пешехода, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП произошло в 20:45 в районе дома № 263 по улице Анатолия.

"Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, при движении допустил наезд на пешехода, который находился в непосредственной близости от трамвайного полотна", – рассказали в ведомстве.

Пострадавшего 43-летнего мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

Полиция разыскивает водителя. Всех располагающих какой-либо информацией просят сообщить в ГИБДД по номерам: 393-605, 393-544.

Напомним, утром 24 февраля в Барнауле пожилой водитель насмерть сбил пенсионера на переходе.