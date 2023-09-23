Система ПВО сработала в Севастополе

На место падения ракетных обломков выехали все спецслужбы, сообщил губернатор Развожаев

23 сентября 2023, 13:39, ИА Амител

Севастополь / Фото: unsplash.com

По предварительной информации, в Севастополе 23 сентября отработала система ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Ракетные обломки упали у причала в районе Сухарной балки", – написал политик в телеграме.

Он уточнил, что все спецслужбы уже выехали на место, а также попросил граждан сохранять спокойствие.

Напомним, 22 сентября Киев нанес удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным Минобороны РФ, в результате происшествия без вести пропал один военнослужащий.