Сбитого на проспекте Ленина барнаульца увезли в больницу

По факту ДТП правоохранители проводят проверку

18 февраля 2025, 10:30, ИА Амител

ДТП на пр. Ленина в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

Стали известны подробности ДТП в Барнауле с участием пешехода, переходившего дорогу на красный свет. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

17 февраля в районе пр. Ленина, 113, водитель Mazda Familia сбил 32-летнего мужчину, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

"В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести, доставлен в Клиническую больницу скорой медицинской помощи", – уточнили в Госавтоинспекции.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее очевидцы сообщали, что на проспекте Ленина пешеход с бутылкой выскочил на проезжую часть и отлетел примерно на 15 метров после того, как на него наехала машина.