Сбитого на проспекте Ленина барнаульца увезли в больницу
По факту ДТП правоохранители проводят проверку
18 февраля 2025, 10:30, ИА Амител
Стали известны подробности ДТП в Барнауле с участием пешехода, переходившего дорогу на красный свет. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
17 февраля в районе пр. Ленина, 113, водитель Mazda Familia сбил 32-летнего мужчину, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
"В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести, доставлен в Клиническую больницу скорой медицинской помощи", – уточнили в Госавтоинспекции.
По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.
Ранее очевидцы сообщали, что на проспекте Ленина пешеход с бутылкой выскочил на проезжую часть и отлетел примерно на 15 метров после того, как на него наехала машина.
11:06:28 18-02-2025
Пить надо меньше и не бегать с бутылкой через дорогу
12:10:03 18-02-2025
Вчера про него уже была статейка. Чем знаменит данный гражданин с пузырем?
12:34:27 18-02-2025
32-летнего --- может искупить