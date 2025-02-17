В Барнауле сбили пешехода с бутылкой, переходившего на красный
Как говорят очевидцы, мужчина "отлетел метров на 15", однако стеклянная емкость осталась целой
17 февраля 2025, 16:35, ИА Амител
В Барнауле на проспекте Ленина автомобиль сбил пешехода. Как уточнили в краевой Госавтоинспекции, авария произошла в районе дома № 113.
Telegram-канал "В курсе 22" сообщает, что пешеход "выскочил" на красный сигнал светофора, держа в руке бутылку. Со слов очевидцев, после наезда он сильно "отлетел".
"Пешеход с бутылкой выскочил на красный и отлетел метров на 15", – сказано в публикации.
Судя по опубликованным фото, с пострадавшего также слетел как минимум один ботинок.
Сотрудники ГАИ работают на месте происшествия, обстоятельства устанавливаются. Как сильно пострадал сбитый пешеход, информации пока нет.
16:40:35 17-02-2025
Живой ?
17:14:58 17-02-2025
Синий ниндзя
17:27:15 17-02-2025
здесь только водителю можно посочувствовать.
человек ехал никого не трогал, тут алкашина под колеса прыгнул.
сейчас машину делать и в ГАИ разбираться.
17:33:18 17-02-2025
Жаль водителя
17:33:40 17-02-2025
Да хоть с авоськой-сбили же!
21:29:51 17-02-2025
Гость (17:33:40 17-02-2025) Да хоть с авоськой-сбили же!... тоже на красный выскакиваешь? Из-за него водителю мозг выполощут, который на свой зеленый ехал.
17:48:41 17-02-2025
Главное бутылка не пострадала 😎🤗😋
19:48:48 17-02-2025
Это же на какой скорости надо лететь, чтобы человек на 15 метров улетел ! Даже на переходах не пропускают!
10:05:53 18-02-2025
Гость (19:48:48 17-02-2025) Это же на какой скорости надо лететь, чтобы человек на 15 ме... 30-40 км/ч будет вполне достаточно, на участке разрешено 60 + нештрафуемый порог в 19, итого можно с запасом можно ехать 78. Водитель ехал на зеленый, а у алкаша трубы горят, вот он и летел на красный.