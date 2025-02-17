В Барнауле сбили пешехода с бутылкой, переходившего на красный

Как говорят очевидцы, мужчина "отлетел метров на 15", однако стеклянная емкость осталась целой

17 февраля 2025, 16:35, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле на проспекте Ленина автомобиль сбил пешехода. Как уточнили в краевой Госавтоинспекции, авария произошла в районе дома № 113.

Telegram-канал "В курсе 22" сообщает, что пешеход "выскочил" на красный сигнал светофора, держа в руке бутылку. Со слов очевидцев, после наезда он сильно "отлетел".

"Пешеход с бутылкой выскочил на красный и отлетел метров на 15", – сказано в публикации.

Судя по опубликованным фото, с пострадавшего также слетел как минимум один ботинок.

Сотрудники ГАИ работают на месте происшествия, обстоятельства устанавливаются. Как сильно пострадал сбитый пешеход, информации пока нет.