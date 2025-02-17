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В Барнауле сбили пешехода с бутылкой, переходившего на красный

Как говорят очевидцы, мужчина "отлетел метров на 15", однако стеклянная емкость осталась целой

17 февраля 2025, 16:35, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле на проспекте Ленина автомобиль сбил пешехода. Как уточнили в краевой Госавтоинспекции, авария произошла в районе дома № 113.

Telegram-канал "В курсе 22" сообщает, что пешеход "выскочил" на красный сигнал светофора, держа в руке бутылку. Со слов очевидцев, после наезда он сильно "отлетел".

"Пешеход с бутылкой выскочил на красный и отлетел метров на 15", – сказано в публикации.

Судя по опубликованным фото, с пострадавшего также слетел как минимум один ботинок.

Сотрудники ГАИ работают на месте происшествия, обстоятельства устанавливаются. Как сильно пострадал сбитый пешеход, информации пока нет.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 9

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пьянка

16:40:35 17-02-2025

Живой ?

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Гость

17:14:58 17-02-2025

Синий ниндзя

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Гость

17:27:15 17-02-2025

здесь только водителю можно посочувствовать.
человек ехал никого не трогал, тут алкашина под колеса прыгнул.
сейчас машину делать и в ГАИ разбираться.

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Гость

17:33:18 17-02-2025

Жаль водителя

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Гость

17:33:40 17-02-2025

Да хоть с авоськой-сбили же!

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гость

21:29:51 17-02-2025

Гость (17:33:40 17-02-2025) Да хоть с авоськой-сбили же!... тоже на красный выскакиваешь? Из-за него водителю мозг выполощут, который на свой зеленый ехал.

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Сергей

17:48:41 17-02-2025

Главное бутылка не пострадала 😎🤗😋

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Гость

19:48:48 17-02-2025

Это же на какой скорости надо лететь, чтобы человек на 15 метров улетел ! Даже на переходах не пропускают!

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Гость

10:05:53 18-02-2025

Гость (19:48:48 17-02-2025) Это же на какой скорости надо лететь, чтобы человек на 15 ме... 30-40 км/ч будет вполне достаточно, на участке разрешено 60 + нештрафуемый порог в 19, итого можно с запасом можно ехать 78. Водитель ехал на зеленый, а у алкаша трубы горят, вот он и летел на красный.

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