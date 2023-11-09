Сбитую на проспекте Калинина в Барнауле женщину доставили в больницу
По предварительной информации, 38-летний водитель за рулем Toyota RAV-4 ехал на зеленый свет и сбил пешехода на повороте
09 ноября 2023, 19:16, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
В ГИБДД Барнаула рассказали подробности аварии на проспекте Калинина, где сбили пешехода. Как сообщает "В курсе 22", 60-летняя женщина получила травмы и была доставлена в больницу.
По предварительной информации, 38-летний водитель за рулем Toyota RAV-4 на регулируемом перекрестке при повороте налево на зеленый сигнал светофора допустил наезд на пешехода. Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Подробности происшествия выясняются.
10:55:36 10-11-2023
Пешеход всегда прав, но не всегда жив.