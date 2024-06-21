Сборная Испании досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата Европы 2024

В третьем туре сборная Испании сыграет с Албанией, а сборная Италии — с Хорватией

21 июня 2024, 15:16, ИА Амител

Футбол / Фото: pxhere.com/ru/photo/913289

В матче второго тура группового этапа Евро-2024 сборная Испании обыграла команду Италии со счётом 1:0. Эта победа позволила испанцам обеспечить себе выход в 1/8 финала турнира.

После двух туров Евро-2024 сборная Испании уверенно лидирует в группе B с шестью очками. Италия, имея в активе три очка, занимает второе место. Даже в случае поражения в третьем туре группового этапа испанцы все равно пройдут в следующий этап.

В третьем туре сборная Испании сыграет с командой Албании, а сборная Италии встретится с хорватами. Матч состоится на стадионе "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене. Главным арбитром встречи назначен Славко Винчич из Словении.