Сербия пригрозила сняться с Евро-2024 из-за кричалок об убийстве сербов
Инцидент произошел на матче второго тура между сборными Албании и Хорватии
20 июня 2024, 20:27, ИА Амител
Сборная Сербии может отказаться от участия в чемпионате Европы, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не применит санкции после игры группового этапа, в ходе которой болельщики команд Албании и Хорватии призывали к убийству сербов. Как сообщает "Ъ", об этом заявил генсек Сербского футбольного союза Йован Шурбатович.
Инцидент произошел на матче второго тура между сборными Албании и Хорватии. Болельщики на трибунах скандировали Ubij Srbina ("убей серба").
"То, что произошло, возмутительно. Сербский футбольный союз потребует от УЕФА самых жестких санкций ценой отказа от участия в чемпионате Европы. Это действительно скандально, и мы не хотим, чтобы это когда-либо повторилось", – заявил Шурбатович.
21:23:19 20-06-2024
А Сербия не признала ни Крым, ни новые территории. Нам какое дело до бывших "братьев" ???
08:11:27 21-06-2024
Гость (21:23:19 20-06-2024) А Сербия не признала ни Крым, ни новые территории. Нам какое... Мы не признали Косово
07:15:47 21-06-2024
"убей серба" --- во твари