Сербия пригрозила сняться с Евро-2024 из-за кричалок об убийстве сербов

Инцидент произошел на матче второго тура между сборными Албании и Хорватии

20 июня 2024, 20:27, ИА Амител

Футбольный мяч / Фото: pxhere.com

Сборная Сербии может отказаться от участия в чемпионате Европы, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не применит санкции после игры группового этапа, в ходе которой болельщики команд Албании и Хорватии призывали к убийству сербов. Как сообщает "Ъ", об этом заявил генсек Сербского футбольного союза Йован Шурбатович.

Инцидент произошел на матче второго тура между сборными Албании и Хорватии. Болельщики на трибунах скандировали Ubij Srbina ("убей серба").

"То, что произошло, возмутительно. Сербский футбольный союз потребует от УЕФА самых жестких санкций ценой отказа от участия в чемпионате Европы. Это действительно скандально, и мы не хотим, чтобы это когда-либо повторилось", – заявил Шурбатович.