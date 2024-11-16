Сборная России обыграла Бруней со счетом 11:0

Это рекорд для команды

16 ноября 2024, 14:31, ИА Амител

Товарищеский матч по футболу: Россия – Бруней / Фото: Степан Ноздрев / ТАСС

Сборная РФ по футболу обыграла Бруней, пишет "Спортс".

Матч прошел 15 ноября в Краснодаре. Счет был открыт уже на первой минуте, а по итогу он составил 11:0 в пользу россиян.

При этом команда Брунея допустила два автогола.

Теперь это крупнейшая победа за историю сборной РФ. До этого рекорд устанавливали в 2019-м в матче с Сан-Марино – 9:0.