Сборная России обыграла Бруней со счетом 11:0
Это рекорд для команды
16 ноября 2024, 14:31, ИА Амител
Товарищеский матч по футболу: Россия – Бруней / Фото: Степан Ноздрев / ТАСС
Сборная РФ по футболу обыграла Бруней, пишет "Спортс".
Матч прошел 15 ноября в Краснодаре. Счет был открыт уже на первой минуте, а по итогу он составил 11:0 в пользу россиян.
При этом команда Брунея допустила два автогола.
Теперь это крупнейшая победа за историю сборной РФ. До этого рекорд устанавливали в 2019-м в матче с Сан-Марино – 9:0.
14:41:24 16-11-2024
Бруней- женская команда ?
15:18:18 16-11-2024
Бруней это хто? Это хде?
16:41:32 16-11-2024
Нельзя маленьких обижать.
17:03:39 16-11-2024
Прекрасный пример, как сейчас все работает. Победа есть? Есть. Рекорд есть? Есть. Так все прекрасно, хорошая маркиза
17:57:10 16-11-2024
это войдет в историю побед!!!!
22:11:48 16-11-2024
У Брунея тренер Бармалей ?
06:45:08 17-11-2024
Айболит-66!
15:59:04 17-11-2024
Слова песни " какая боль Аргентина Ямайка 5:0" - пора переписывать)
Надо с папуасами еще сыграть))
08:37:50 18-11-2024
Они бы еще с детской дворовой командой из Урюпинска сразились...Хотя нет...Те бы им сумели напинать...