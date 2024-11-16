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Сборная России обыграла Бруней со счетом 11:0

Это рекорд для команды

16 ноября 2024, 14:31, ИА Амител

Товарищеский матч по футболу: Россия – Бруней / Фото: Степан Ноздрев / ТАСС
Товарищеский матч по футболу: Россия – Бруней / Фото: Степан Ноздрев / ТАСС

Сборная РФ по футболу обыграла Бруней, пишет "Спортс".

Матч прошел 15 ноября в Краснодаре. Счет был открыт уже на первой минуте, а по итогу он составил 11:0 в пользу россиян.

При этом команда Брунея допустила два автогола.

Теперь это крупнейшая победа за историю сборной РФ. До этого рекорд устанавливали в 2019-м в матче с Сан-Марино – 9:0.

Спорт Футбол

Комментарии 9

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Гость

14:41:24 16-11-2024

Бруней- женская команда ?

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Бдыщ..

15:18:18 16-11-2024

Бруней это хто? Это хде?

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Гость

16:41:32 16-11-2024

Нельзя маленьких обижать.

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Гость

17:03:39 16-11-2024

Прекрасный пример, как сейчас все работает. Победа есть? Есть. Рекорд есть? Есть. Так все прекрасно, хорошая маркиза

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это войдет в историю побед!!!!

17:57:10 16-11-2024

это войдет в историю побед!!!!

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Гость

22:11:48 16-11-2024

У Брунея тренер Бармалей ?

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Гость

06:45:08 17-11-2024

Айболит-66!

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Гость

15:59:04 17-11-2024

Слова песни " какая боль Аргентина Ямайка 5:0" - пора переписывать)
Надо с папуасами еще сыграть))

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Дюша

08:37:50 18-11-2024

Они бы еще с детской дворовой командой из Урюпинска сразились...Хотя нет...Те бы им сумели напинать...

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