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Только шесть игроков основы сборной Брунея приехали на матч с Россией

Остальным не успели сделать необходимые документы

14 ноября 2024, 14:32, ИА Амител

Футбол / Фото: pxhere.com/ru/photo/807119
Футбол / Фото: pxhere.com/ru/photo/807119

На товарищеский матч со сборной России смогли прилететь не все игроки основного состава сборной Брунея. Об этом сообщает Kub Mash.

Главный тренер Винисиус Эуторопио рассказал о том, что на подготовку было всего несколько дней, поэтому футболистам не смогли сделать необходимые документы. 

Почти все игроки Брунея вызваны из молодежной команды. Сами гости говорят, что матч со сборной России станет для них хорошим опытом.

Игра состоится в Краснодаре.

Футбол

Комментарии 4

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Гость

15:40:52 14-11-2024

И чего, они шестером будут пинать?

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Гость

16:16:28 14-11-2024

Гость (15:40:52 14-11-2024) И чего, они шестером будут пинать?... На нашу сборную и шестерых хватит

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Гость из будущего

16:21:14 14-11-2024

Наконец-то достойный противник *мем с тигром*

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Гость

16:44:23 14-11-2024

Зато Карпин всех легионеров вызвал. Даешь 20:0!

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