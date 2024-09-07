Сборная России отказалась от переноса матча с командой Таиланда

Игру отменили из-за тайфуна

07 сентября 2024, 19:25, ИА Амител

Газон на футбольном поле / Фото: unsplash.com

Сборная России по футболу отказалась от идеи переноса товарищеского матча с командой Таиланда на 8 сентября, рассказал "Спорт-Экспрессу" генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Поединок должен был состояться 7 сентября в столице Вьетнама Ханое, но из-за разрушительного тайфуна "Яги" соревнования в этот день решили не проводить. Игру хотели перенести на 8-е число, но по итогу ее отменили.

По словам Митрофанова, власти Ханоя просили жителей не покидать дома из-за непогоды, а в таких условиях проведение матча "нецелесообразно". Кроме того, стадион, где планировался матч, находится в низине, и в ливень поле просто затопит.