Сборной России присудили третье место в командном турнире фигуристов на ОИ-2022

Российская команда лишилась 20 баллов, которые Валиева заработала после победы в короткой и произвольных программах

30 января 2024, 20:01, ИА Амител

Лого Олимпиады в Пекине / Фото: unsplash.com

Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение, опубликованное на официальном сайте ISU.

Российская команда лишилась 20 баллов, которые Валиева заработала после победы в короткой и произвольной программах. В результате сборная переместилась на третье место, получив в общей сложности 54 очка. Первое место заняли США (65) и Япония (63).

Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года фигуристку Камилу Валиеву. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года – со дня взятия пробы, в которой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.