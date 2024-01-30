Сборной России присудили третье место в командном турнире фигуристов на ОИ-2022
Российская команда лишилась 20 баллов, которые Валиева заработала после победы в короткой и произвольных программах
30 января 2024, 20:01, ИА Амител
Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение, опубликованное на официальном сайте ISU.
Российская команда лишилась 20 баллов, которые Валиева заработала после победы в короткой и произвольной программах. В результате сборная переместилась на третье место, получив в общей сложности 54 очка. Первое место заняли США (65) и Япония (63).
Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года фигуристку Камилу Валиеву. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года – со дня взятия пробы, в которой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин.
09:19:09 31-01-2024
Сволочи!!! Талантливую фигуристку решили уничтожить и Страну "слить"!!! Продажные! Политика , а не спорт и талант правят разумом (если он конечно присутствует, что уже давно под сомнением)
09:26:22 31-01-2024
Гость (09:19:09 31-01-2024) Сволочи!!! Талантливую фигуристку решили уничтожить и Страну... Так может, не надо было допинг принимать? Для начала. А вообще - большой спорт уже давным-давно соревнование допингов - кто быстрее придумает такой, который пока нельзя обнаружить. Так что... Хочется участвовать в крысиных бегах - кто ж вам злобный Буратино.
17:27:15 31-01-2024
Ну по божески еще поступили. Обычно если ловят одного, то лишают всю команду. Биатлонисты соврать не дадут. Что же до Валиевой, то ее оправдание выглядит, мягко говоря, смешно. Ну для норвежки или немки сошло бы , конечно, как сходили с рук их губные помады и батончики. Но не для наших. А вы что, надеялись на справедливость? В нынешних-то реалиях?