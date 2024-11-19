Сборную РФ не допустили до жеребьевки отбора к чемпионату мира – 2026

В то же время Белоруссия в списках есть

19 ноября 2024, 07:31, ИА Амител

Фото: Mario Klassen / unsplash.com

Сборную России по футболу не допустят до жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира – 2026. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на циркуляр, опубликованный на сайте УЕФА.

Отмечается, что России в списках нет.

В то же время в документе присутствует Белоруссия, которая будет обязана организовывать матчи на нейтральном поле.

Жеребьевка отборочного этапа состоится 13 декабря. Сам ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи проведут в трех странах: Мексике, США и Канаде.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине. Санкции не снимут до завершения СВО.