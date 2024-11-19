Сборную РФ не допустили до жеребьевки отбора к чемпионату мира – 2026
В то же время Белоруссия в списках есть
19 ноября 2024, 07:31, ИА Амител
Фото: Mario Klassen / unsplash.com
Сборную России по футболу не допустят до жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира – 2026. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на циркуляр, опубликованный на сайте УЕФА.
Отмечается, что России в списках нет.
В то же время в документе присутствует Белоруссия, которая будет обязана организовывать матчи на нейтральном поле.
Жеребьевка отборочного этапа состоится 13 декабря. Сам ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Матчи проведут в трех странах: Мексике, США и Канаде.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине. Санкции не снимут до завершения СВО.
08:06:48 19-11-2024
Нам там чё делать ?
Мы Бруней, как ливерную колбасу порыали (11-0)
А вот за белорусовское предательство осадочек остался...
10:52:25 19-11-2024
В то же время Белоруссия в списках есть ---- О, это вариант. Все наши получают белорусское гражданство и начинают играть. В сборной России всегда были игроки из соседних республик, получившие гражданство. Даже бразилец Фернандес россиянин, отлично в 2018 в Москве испанцев рвал. Теперь можно делать наоборот. А к 2026 может все уже будет хорошо