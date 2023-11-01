Сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка

Клиенты банка могут сталкиваться с проблемами при входе в мобильный личный кабинет

01 ноября 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: пресс-служба Сбера

Сбербанк работает над исправлением проблемы, из-за которой клиенты или не могут войти в мобильное приложение, или идет очень долгая загрузка, сообщает РИА Новости.

"У клиентов могут быть такие затруднения. Приношу вам извинения за эти неудобства. Мои коллеги уже занимаются тем, чтобы все исправить", – сообщил сотрудник чата поддержки банка.

Он рекомендовал использовать веб-версию личного кабинета в браузере.

"В связи с проведением технических работ часть пользователей старых версий приложения "Сбербанк Онлайн" могли испытывать временные трудности со входом в приложение. Сейчас уже все затруднения решены и данные версии приложений также работают штатно. Приносим извинения за временные неудобства", - сообщили amic.ru в Сбербанке.