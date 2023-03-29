Сценарист "Секретных материалов" допустил выход продолжения сериала
Ничего конкретного он не сказал, но отметил, что актёрский состав будет инклюзивным
29 марта 2023, 15:16, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Сценарист "Секретных материалов" Крис Картер выступил с заявлением о том, что сериал может получить продолжение. Об этом сообщает Bloody disgusting.
Картер не раскрыл никаких подробностей, но рассказал, что состав актёров в новой версии будет инклюзивным.
Также отмечается, что сейчас ведётся разработка комедийного спин-оффа сериала, главными героями которого станут агенты-неудачники, расследующие разные дела.
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