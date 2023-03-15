НОВОСТИКультура

Не "Убить Билла". О чём последний фильм Тарантино и когда начнут его съёмки?

Режиссёр Тарантино закончил сценарий к фильму. Новому, но последнему

15 марта 2023, 16:16, Анастасия Бичакова

Фото: commons.wikimedia.org
Фото: commons.wikimedia.org

Квентин Тарантино завершил работу над сценарием к новому фильму. Предположительно, он будет последним в карьере голливудского режиссёра.

Когда начнутся съёмки, кому посвящён фильм и при чём здесь "Убить Билла" – разбирался amic.ru.

1

Сценарий готов. Кто об этом сообщил, и когда начнут съёмки?

О готовности сценария к новому фильму Тарантино сообщил The Hollywood Reporter, ссылаясь на источники. Об этом писал amic.ru.

Съёмки планируют начать осенью этого года. Правда, режиссёр пока не заключил контракт ни с одной киностудией.

2

Сюжет. О чём новый фильм Тарантино и как он называется?

Сценарий к новому фильму Тарантино называется "Кинокритик" (The Movie Critic).

Лента будет посвящена событиям 1970-х годов, происходящим в Лос-Анджелесе. Предварительно, главная героиня – американская журналистка и влиятельный кинокритик Полин Кейл.

Тарантино рассказывал, что с 15 лет изучал рецензии Кейл. Он признался, что никогда не ходил в киношколу: "Она была моим профессором в киношколе в моей голове".

3

Что известно о Полин Кейл?

Полин Кейл родилась в семье еврейских эмигрантов из Польши. Они жили на ферме в Калифорнии.

Кейл изучала философию, литературу и искусство в Калифорнийском университете Беркли. Но в 1940 году отчислилась.

Женщина хотела стать драматургом. В англоязычную кинокритику пришла в 1950-х.

Первая её публикация – очерк о фильмах Чарльза Чаплина. Кроме того, она работала в женском журнале McCall's и сотрудничала с The New Yorker. В последнем журналистка перестала вести колонку из-за болезни Паркинсона.

Подход Кейл к критике считается эмоциональным, нежели интеллектуальным. В 1967-м она возглавила кампанию по реабилитацию фильма "Бонни и Клайд", написав к нему рецензию в 9 тыс. слов.

4

Почему "Кинокритик" – возможно, последний фильм Тарантино?

Тарантино неоднократно говорил, что хочет снять не больше десяти картин.

Если считать две части "Убить Билла" как один фильм, то "Кинокритик" – последний.

5

Легендарная девятка: какие фильмы снял Квентин Тарантино?

Среди работ Тарантино:

  • "Криминальное чтиво" (1994)
  • "Бешеные псы" (1992)
  • "Бесславные ублюдки" (2009)
  • "Убить Билла" (2003-2004)
  • "Джеки Браун" (1997)
  • "Джанго освобождённый" (2012)
  • "Однажды в Голливуде" (2019)
  • "Омерзительная восьмёрка" (2015)
  • "Доказательство смерти" (2007)
6

Какой фильм Тарантино – лучший?

Тарантино считает своим лучшим фильмом "Однажды в Голливуде", получивший десять номинаций на "Оскар".

"Я, конечно же, мог сказать что-то вроде "Ох, да все мои фильмы мне как дети". Но я действительно думаю, что самый лучший из них – это "Однажды в Голливуде", – заявил режиссёр.

Кстати, главные роли в этом фильме сыграли Бред Питт, Леонардо ди Каприо и Марго Робби.

7

Топ-11 лучших фильмов по версии Тарантино

В топ-11 лучших фильмов по версии Квентина Тарантино входят:

  • "Хороший, плохой, злой"
  • "Рио Браво"
  • "Прокол"
  • "Таксист"
  • "Его девушка Пятница"
  • "Король-боксёр"
  • "Ящик пандоры"
  • "Кэрри"
  • "Только ваш"
  • "Пять гробниц по пути в Каир"
  • "Челюсти"

Ранее amic.ru рассказал, какие фильмы и актёры получили премию "Оскар-2023".

Комментарии 0

    Ничего не найдено.
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров