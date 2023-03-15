Не "Убить Билла". О чём последний фильм Тарантино и когда начнут его съёмки?

Полин Кейл родилась в семье еврейских эмигрантов из Польши. Они жили на ферме в Калифорнии.

Кейл изучала философию, литературу и искусство в Калифорнийском университете Беркли. Но в 1940 году отчислилась.

Женщина хотела стать драматургом. В англоязычную кинокритику пришла в 1950-х.

Первая её публикация – очерк о фильмах Чарльза Чаплина. Кроме того, она работала в женском журнале McCall's и сотрудничала с The New Yorker. В последнем журналистка перестала вести колонку из-за болезни Паркинсона.

Подход Кейл к критике считается эмоциональным, нежели интеллектуальным. В 1967-м она возглавила кампанию по реабилитацию фильма "Бонни и Клайд", написав к нему рецензию в 9 тыс. слов.