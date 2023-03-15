Не "Убить Билла". О чём последний фильм Тарантино и когда начнут его съёмки?
Режиссёр Тарантино закончил сценарий к фильму. Новому, но последнему
15 марта 2023, 16:16, Анастасия Бичакова
Квентин Тарантино завершил работу над сценарием к новому фильму. Предположительно, он будет последним в карьере голливудского режиссёра.
Когда начнутся съёмки, кому посвящён фильм и при чём здесь "Убить Билла" – разбирался amic.ru.
Сценарий готов. Кто об этом сообщил, и когда начнут съёмки?
О готовности сценария к новому фильму Тарантино сообщил The Hollywood Reporter, ссылаясь на источники. Об этом писал amic.ru.
Съёмки планируют начать осенью этого года. Правда, режиссёр пока не заключил контракт ни с одной киностудией.
Сюжет. О чём новый фильм Тарантино и как он называется?
Сценарий к новому фильму Тарантино называется "Кинокритик" (The Movie Critic).
Лента будет посвящена событиям 1970-х годов, происходящим в Лос-Анджелесе. Предварительно, главная героиня – американская журналистка и влиятельный кинокритик Полин Кейл.
Тарантино рассказывал, что с 15 лет изучал рецензии Кейл. Он признался, что никогда не ходил в киношколу: "Она была моим профессором в киношколе в моей голове".
Что известно о Полин Кейл?
Полин Кейл родилась в семье еврейских эмигрантов из Польши. Они жили на ферме в Калифорнии.
Кейл изучала философию, литературу и искусство в Калифорнийском университете Беркли. Но в 1940 году отчислилась.
Женщина хотела стать драматургом. В англоязычную кинокритику пришла в 1950-х.
Первая её публикация – очерк о фильмах Чарльза Чаплина. Кроме того, она работала в женском журнале McCall's и сотрудничала с The New Yorker. В последнем журналистка перестала вести колонку из-за болезни Паркинсона.
Подход Кейл к критике считается эмоциональным, нежели интеллектуальным. В 1967-м она возглавила кампанию по реабилитацию фильма "Бонни и Клайд", написав к нему рецензию в 9 тыс. слов.
Почему "Кинокритик" – возможно, последний фильм Тарантино?
Тарантино неоднократно говорил, что хочет снять не больше десяти картин.
Если считать две части "Убить Билла" как один фильм, то "Кинокритик" – последний.
Легендарная девятка: какие фильмы снял Квентин Тарантино?
Среди работ Тарантино:
- "Криминальное чтиво" (1994)
- "Бешеные псы" (1992)
- "Бесславные ублюдки" (2009)
- "Убить Билла" (2003-2004)
- "Джеки Браун" (1997)
- "Джанго освобождённый" (2012)
- "Однажды в Голливуде" (2019)
- "Омерзительная восьмёрка" (2015)
- "Доказательство смерти" (2007)
Какой фильм Тарантино – лучший?
Тарантино считает своим лучшим фильмом "Однажды в Голливуде", получивший десять номинаций на "Оскар".
"Я, конечно же, мог сказать что-то вроде "Ох, да все мои фильмы мне как дети". Но я действительно думаю, что самый лучший из них – это "Однажды в Голливуде", – заявил режиссёр.
Кстати, главные роли в этом фильме сыграли Бред Питт, Леонардо ди Каприо и Марго Робби.
Топ-11 лучших фильмов по версии Тарантино
В топ-11 лучших фильмов по версии Квентина Тарантино входят:
- "Хороший, плохой, злой"
- "Рио Браво"
- "Прокол"
- "Таксист"
- "Его девушка Пятница"
- "Король-боксёр"
- "Ящик пандоры"
- "Кэрри"
- "Только ваш"
- "Пять гробниц по пути в Каир"
- "Челюсти"
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